Superare ogni limite e trovare il riscatto nello sport: il progetto Obiettivo 3 con Serena Wines

Obiettivo 3 è il progetto di avviamento allo sport, lanciato da Alex Zanardi nel 2017, dedicato ai ragazzi con disabilità. Un modo per ripartire, per uscire dalle difficoltà, sognando le Olimpiadi, come successo già a quattro atleti di Obiettivo 3. Che, tra i suoi sponsor e sostenitori più importanti, ha anche la griffe del Prosecco Doc Serena Wines 1881, che agli obiettivi economici dell’azienda affianca il valore fondamentale della solidarietà.

