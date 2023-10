A Joseph E. Gallo, alla guida della E. & J. Gallo dal 2000 al 2020, il “Lifetime Achievement Award”

Quando Joseph E. Gallo prese le redini della E. & J. Gallo, nel 2000, era già nell’azienda di famiglia da decenni, ma aveva un grande ruolo da riempire, quello di suo padre, Ernest Gallo, che fondò l’azienda a Modesto, in California, insieme a suo fratello Julio Gallo, nel 1933. Nei suoi 20 anni come presidente e Ceo (mandato terminato nel 2020), Joseph E. Gallo ha tracciato una nuova rotta per il più grande produttore di vino del mondo, scoprendo sempre nuove opportunità di crescita e selezionando i migliori talenti all’interno dell’azienda e tra i membri della famiglia. Sotto la sua guida, l’azienda ha accolto la terza e la quarta generazione della famiglia Gallo, a capo di un impero del vino e degli alcolici che cresce costantemente nelle importazioni, nelle esportazioni, negli spirits e nelle acquisizione di griffe del vino in California e Washington. Senza dimenticare il lancio di brand iconici come Barefoot, il vino più venduto al mondo, e l’impegno per la sostenibilità in ambito ambientale, economico e sociale di E. & J. Gallo, che ha permesso all’azienda di Modesto di diventare la 14esima azienda migliore degli Stati Uniti in cui lavorare. Una carriera professionale da incorniciare, quella di Joseph E. Gallo, che “Wine Enthusiast” ha deciso di celebrare con il “Lifetime Achievement Award”.

Il premio alla carriera, come sempre, sarà l’unico premio comunicato in anticipo, mentre per tutti gli altri si dovrà aspettare il 5 febbraio 2024, quando, a Miami, verranno svelati, e consegnati, i “Wine Star Awards” 2023. Tanta Italia in corsa, da Ca’ del Bosco, griffe iconica del Franciacorta, nel Gruppo Santa Margherita ma ancora sotto la guida del suo fondatore, Maurizio Zanella, è nella ristretta rosa delle cantine candidate “European Winery of the Year”, al territorio del Lambrusco, tra i candidati a “Wine Region of the Year”, da Pasqua Vigneti e Cantine, griffe della Valpolicella in corsa per il premio “Innovator of the Year”, a Lamberto Frescobaldi, alla guida della Marchesi Frescobaldi (ma anche dell’Unione Italiana Vini-Uiv), tra i nominati a “Social Visionary of the Year”, fino ad Alessio Planeta, tra i protagonisti del Rinascimento enoico della Sicilia, in corsa nella prestigiosa categoria “Winemaker of the year” (come avevamo anticipato qui).

Copyright © 2000/2023