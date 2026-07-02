L’importanza dei prodotti lattiero-caseari e della buona alimentazione: torna “Latte nelle scuole”

Tra i prodotti simbolo e più amati del paniere agroalimentare italiano ci sono anche latte, yogurt e formaggi di alta qualità. Prodotti che fanno parte della spesa quotidiana e che tornano nelle scuole primarie italiane per accrescere la consapevolezza dei più giovani sull’importanza di una dieta equilibrata e sul valore del consumo dei prodotti lattiero-caseari. È questo l’obiettivo del programma “Latte nelle scuole”, il cui bando è stato pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura per l’anno scolastico 2026-2027.

L’iniziativa, arrivata al suo quarto anno, finanziata dall’Unione Europea, punta a promuovere corretti stili alimentari e una maggiore conoscenza delle produzioni agroalimentari nazionali tra gli alunni delle scuole primarie. Grazie ad una dotazione finanziaria di 6,2 milioni di euro, il programma sostiene la distribuzione gratuita di prodotti lattiero-caseari di qualità certificata, biologici e a Indicazione Geografica, promuovendo, allo stesso tempo, soluzioni attente alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di imballaggi sostenibili e di supporti al consumo dei prodotti biodegradabili.

Per le imprese del settore lattiero-caseario, cooperative, consorzi e relative forme associative interessate a partecipare c’è tempo per presentare le proprie domande fino al 31 luglio 2026. L’iniziativa sarà sviluppata anche attraverso un percorso educativo che prevede laboratori didattici, degustazioni guidate, visite in aziende agricole e caseifici, ma anche iniziative informative dedicate alla sostenibilità, alla stagionalità delle produzioni e alla qualità delle eccellenze italiane.

Il programma si inserisce nel quadro delle azioni promosse dal Ministero per favorire, nella scuola, una cultura alimentare più consapevole, rafforzando il legame tra studenti, territorio e sistemi produttivi agricoli e contribuendo alla diffusione di abitudini alimentari sane e responsabili tra le nuove generazioni. Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha affermato che “i prodotti lattiero caseari sono un elemento essenziale e che fanno parte della Dieta Mediterranea e della nostra cucina, recentemente riconosciuta Patrimonio dell’Umanità”. Gli alunni “con laboratori, giocando e scoprendo potranno imparare a conoscere di quali elementi è costituita una dieta sana ed equilibrata. È un grande investimento che ci consentirà di accrescere il benessere dei più piccoli nell’immediato e far sì che il cibo diventi la medicina del futuro. Conoscere le nostre eccellenze è essenziale per vivere e mangiare bene”.

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