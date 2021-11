Altemasi, Doc Trento Brut Graal Riserva 2014

È il prodotto di punta della gamma spumantistica Cavit, uno dei colossi della cooperazione vinicola trentina. Stiamo parlando dell’Altemasi Graal Riserva, ormai collocato stabilmente tra le migliori interpretazioni di questa tipologia che in Trentino ha trovato la sua terra d’elezione. Le uve di Chardonnay e Pinot Nero vengono vinificate e affinate sia in acciaio che in barrique, a cui segue un lungo periodo di permanenza dei vini in bottiglia sui lieviti della durata di 72 mesi. La versione 2014 profuma di agrumi, camomilla, frutta gialla, erbe aromatiche e pasticceria. Il palato è denso, cremoso e sapido, maturo eppure fragrante, con una chiusura su delicata e continua trama speziata.

