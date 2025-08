Monacesca, Doc Verdicchio di Matelica Terre di Mezzo 2020

Prodotto solo nelle migliori annate, il Terra di Mezzo di Fattoria La Monacesca è stato concepito come etichetta a metà strada fra il Verdicchio Classico e il Verdicchio Riserva: una “terra di mezzo”, appunto, che non prevede surmaturazione delle uve, ma un lungo affinamento in acciaio sulle fecce fini. Un Verdicchio largo e solare, l’annata 2020, di un giallo intenso che profuma di cera d’api, fieno e ginestra, melone giallo e cedro candito, caramella d’orzo e frutta secca; al palato è materico e rotondo, leggermente ammandorlato e sorretto dalla freschezza di agrumi e di spezie mentolate. Un esempio perfetto della complessità di cui è capace il Verdicchio di Matelica.

(ns)

Copyright © 2000/2025