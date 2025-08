Umani Ronchi, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vecchie Vigne Historical 2020

Historical non è un mero esercizio di stile, ma un vero e proprio progetto nato attorno ad una piccola particella isolata, con ceppi di 50 anni di età (vigna “Vecchie Vigne”), tra i vigneti di Montecarotto. Un omaggio sentito di Umani Ronchi al Verdicchio e alle sue qualità più intime. Uscito per la prima volta con l’annata 2018, il Vecchie Vigne Historical resta per 18 mesi in cemento a contatto sulle fecce e poi matura per altri 36 in acciaio. La versione 2020 profuma di fiori bianchi, mandorla, albicocca e agrumi, con tocchi mentolati a rifinitura. In bocca il sorso è denso, saporito e fragrante, sviluppandosi continuo e terminando in un finale intenso, lungo e contrastato.

