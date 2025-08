Garofoli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Pas Dosé 2019

Un Verdicchio cremoso, in buon equilibrio fra freschezza asprigna e dolcezza fruttata: è così il Pas Dosé di Verdicchio 2019 di Garofoli, che accoglie con profumi di pesca bianca e fiori di tiglio, ma soprattutto pietra focaia e mandorla bianca, mentre al sorso sviluppa aderenza citrina, densità sapida e note dolci di vaniglia e melone bianco, che lasciano spazio nel finale ad un netto ritorno di mandorla. Non è l’unico spumante dell’azienda: ben 5 sono le bollicine in produzione, insieme a 9 rossi, 2 rosati e 8 bianchi. Oltre 1 milione di bottiglie prodotte a partire da 50 ettari vitati di proprietà, coltivati fra i distretti di Conero, Jesi, Matelica, Morro d’Alba e Ascoli Piceno.

(ns)

