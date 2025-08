Campanelli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2022

Cantina recentissima dello scenario enoico del Verdicchio dei Castelli di Jesi, quella di Francesco Campanelli rappresenta una classica realtà produttiva d’impronta artigianale, non insolita a queste latitudini, attualmente alimentata da 8 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 12.000 bottiglie. Siamo a San Paolo di Jesi - ma i vigneti aziendali si trovano anche nei comuni di Serra San Quirico e di Cupramontana - e qui vengono realizzati vini, costruiti attorno al concetto di Cru, diretti ed essenziali, ottenuti da fermentazioni spontanee e maturazioni in cemento, capaci di esprimere, prima di tutto, l’impronta del loro territorio di provenienza. Un approccio che ha lasciato il segno e che Luca Civerchia ha voluto evidenziare, non solo come vino ma come progetto aziendale per la denominazione. Il Verdicchio San Michele 2022 ha aromi di cedro, anice e mandorla, con lampi agrumati a rifinitura. In bocca la progressione gustativa è gustosa e ben proporzionata, caratterizzandosi per un sorso sapido, fragrante e continuo, dal finale vivace, che si congeda con una netta nota salina.

(fp)

