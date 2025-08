Villa Bucci, Docg Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Bucci 2023

I Verdicchio della cantina di Ostra Vetere - oggi di proprietà della famiglia Veronesi - hanno saputo mettere in mostra, pionieristicamente, le caratteristiche più significative del vitigno marchigiano per eccellenza, prima fra tutte la sua capacità d’invecchiamento, a partire dalla rinomata Riserva. L’azienda conta 37 ettari a vigneto biologico per una produzione di 150.000 bottiglie. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Bucci 2023 si mostra di colore giallo paglierino dai riflessi verdognoli e profuma di lime, ginestra e frutta esotica, con tocchi di pietra focaia. In bocca il sorso è sapido e fragrante, terminando in un finale lungo e appagante dai ritorni agrumati.

