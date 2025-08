Vignedileo, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Issimo Sette Anni di Silenzio 2015

Situata nel versante sud-ovest di Staffolo, piccolo paese dell’entroterra marchigiano posto nel cuore del territorio della denominazione del Verdicchio dei Castelli di Jesi, l’azienda vitivinicola Tre Castelli, alias “Vignedileo”, è stata fondata nel 1990, con il brand “Vignedileo” introdotto solo nel 2000. La cantina, di proprietà di Emanuele e Gianfilippo Palpacelli, conta su 45 ettari vitati attuali, da cui si ricava una produzione complessiva di 200.000 bottiglie, distribuite in un ricco portafoglio etichette, composto da 15 referenze. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi Issimo Sette Anni di Silenzio - uscito per la prima volta con l’annata 2011 - sosta, per l’appunto, sette anni in cantina (sei in acciaio e uno in bottiglia) prima di uscire sul mercato. La versione 2015 si presenta di colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati. I suoi profumi rimandano alla frutta a polpa bianca matura, agli agrumi, alle erbe aromatiche e alle mandorle, con tocchi di anice, pietra focaia e fiori di tiglio. In bocca, il sorso è succoso, pieno e corposo, dallo sviluppo persistente e dal finale tendenzialmente sapido e dai lampi ancora agrumati.

(fp)

Copyright © 2000/2025