Altroconsumo: spaghetti più buoni e sicuri, un nuovo test conferma un netto miglioramento

La pasta è un simbolo di quotidianità per gli italiani e, proprio per questo, la sua sicurezza è un tema cruciale: il nuovo test di Altroconsumo, su 20 marche di spaghetti acquistati tra supermercati, ipermercati e discount, conferma un quadro più che rassicurante, mostrando un miglioramento sulle analisi precedenti e rivelando prodotti non solo gustosi, ma anche sempre più sicuri.

Le micotossine, da anni osservate speciali nella pasta, risultano nettamente diminuite: il Don, la più diffusa nei prodotti a base di grano, scende da una media di 59 a 32 microgrammi per chilogrammo rispetto alle penne analizzate nel 2025, un risultato significativo soprattutto per i bambini, più vulnerabili all’esposizione cumulativa. Solo tre prodotti mostrano livelli penalizzati secondo criteri interni più severi, pur restando entro i limiti di legge.

Anche sul fronte dei pesticidi, il test restituisce un bilancio positivo: nessun campione contiene sfarinati vietati, le proteine restano elevate tra il 13 e il 15%, il glifosato compare in un solo caso in quantità trascurabili, e solo tre marche riportano minime tracce di piperonil butossido, un coadiuvante di alcuni fitofarmaci non classificato come cancerogeno né interferente endocrino.

Buoni anche i risultati del filth test (un’analisi utilizzata nell’industria alimentare per verificare la presenza di impurità di origine naturale nella materia prima, come frammenti vegetali, insetti o altri residui inevitabili durante la lavorazione del grano) con impurità ridotte e irrilevanti.

La prova d’assaggio conferma la tendenza: metà dei prodotti ottiene valutazioni molto buone per aspetto, profumo, consistenza e sapore, mentre gli altri restano in una fascia, comunque, positiva. A distinguersi sono gli Alce Nero Spaghettoni, primi grazie all’eccellenza nelle analisi e ad un assaggio convincente; La Molisana Spaghetti n.15, promossi per equilibrio tra qualità e sicurezza; e gli Esselunga Spaghetti n. 3, apprezzati anche per il prezzo contenuto.

Un dato tutt’altro che secondario, soprattutto in un periodo in cui i rincari hanno inciso sui consumi: due dei tre prodotti premiati hanno prezzi contenuti, a dimostrazione che oggi è possibile portare in tavola spaghetti di qualità, sicuri e apprezzati dai consumatori senza dover spendere troppo, conclude Altroconsumo.

