Anche Jessica Biel tra le celebrities che producono vino: l’attrice lancia il brand “Prophet & Poet”

Anche Jessica Biel, famosa attrice e moglie dell’altrettanto noto attore e cantante Justin Timberlake, si unisce alla vastissima schiera di celebrities che negli ultimi anni hanno investito nel settore wine & spirits creando un proprio marchio: la Biel ha appena lanciato in California “Prophet & Poet”, insieme a Jesse Katz, enologo e suo amico d’infanzia.

Noto per i punteggi costantemente alti ottenuti per i suoi vini (tra i marchi che segue ci sono “Aperture Cellars” e “Devil Proof”) e per la vendita record di una delle sue bottiglie per un milione di dollari ad un’asta, Katz aveva creato un’edizione limitata per il matrimonio tra Jessica e Justin Timberlake nel 2019, per poi fare lo stesso per il matrimonio del fratello di Jessica, Justin, e di sua moglie Rose. Il vino è piaciuto talmente tanto che tutti insieme hanno deciso di dare vita al marchio “Prophet & Poet”, che prende il nome dal lavoro di guarigione sciamanica ed energetica di Rose e dal lavoro di poeta di Justin. Con loro ci sono anche Christopher e Ariel Jackson, della leggendaria Jackson Family Wines. La prima annata prodotta, il 2021, è limitata a 900 casse, e comprende tre rossi e due bianchi, con originali etichette ispirate alle carte dei Tarocchi: Black Crown Cabernet Sauvignon, Mountain Sage Proprietary Red, Mourning Cloak Proprietary Red, Ghost Cat Chardonnay e King Bird Chardonnay.

La Biel è solo l’ultimo nome noto dello showbiz, in ordine di tempo, ad investire nel mondo del vino - che vede già in veste di produttori star del calibro di Brad Pitt, George Clooney, Sting, Kylie Minogue e molti altri - e degli spirits, con una lunga lista di nomi legati a gin, whisky, tequila & Co.

Adesso è anche il settore No-Lo a prendere piede tra le celebrities: dal cantante Robbie Williams, che ha comprato una quota del marchio australiano di birra analcolica “Heaps Normal”, alla cantante Kylie Minogue con il suo “No Alcohol Sparkling Rosé”; dall’attrice Blake Lively con la linea di drink “Betty Buzz”, alla modella Bella Hadid con le bevande “Kin Euphorics”; dalla cantante Katy Perry con il marchio “De Soi” all’attore Dwayne Johnson con la bevanda energetica Zoa, passando per la star di “Spider-Man” Tom Holland con la birra alcol free “Bero” e il nostro Luca Argentero, che insieme alla sorella e altri soci ha lanciato “Sodamore”, un drink alcol free.

