Il “No-Lo” continua ad affascinare le star e Robbie Williams investe sulla birra analcolica

Se l’amico ed “ex collega” di band, i mitici “Take That”, forse la “boy band” più amata di sempre, Gary Barlow, si era lanciato sul vino con la linea “Gary Barlow Organic”, Robbie Williaws, l’unico del gruppo ad aver veramente sfondato nella musica dopo il primo scioglimento, ottenendo un successo ancora maggiore, si sta dedicando alla birra e precisamente a quella analcolica, seguendo un trend, quello del “No-Lo”, che sta attirando le attenzioni di tante celebrities, Lewis Hamilton compreso, come abbiamo raccontato, solo ieri, su WineNews. La star inglese di pezzi iconici come “Angels” o “Rock Dj”, è un fan della birra Heaps Normal, azienda indipendente, di proprietà e produzione australiana, specializzata in birre analcoliche e lanciata ufficialmente nel 2020 (i co-fondatori, sono Jordy Smith, Andy Miller e Ben Holdstock) quando parlare di birre analcoliche era ancora una scommessa soprattutto verso il pubblico di massa. E, riporta “The Drink Business”, Robbie Williams si è ora unito a Heaps Normal in qualità di “collaboratore creativo”, dopo aver investito denaro nel marchio.

“Collaborare con Heaps Normal è una cosa personale per me - ha affermato Robbie Williams - ho visto cosa stavano facendo, a livello creativo e culturale, quando ero in Australia, e volevo davvero essere coinvolto. Adoro l’etica del marchio Heaps e sono entusiasta di ciò che realizzeremo insieme in tutto il mondo”. Per il co-fondatore di Heaps Normal, Andy Miller, “Heaps Normal non è solo una questione di birra analcolica, è una questione di cultura. Robbie lo capisce. Ha intrapreso il suo percorso e porta con sé un’incredibile energia creativa, in linea con i nostri valori”.

Con Robbie Williams che si aggiunge alla lista, sempre più lunga, di “vip” affascinati dal mondo delle bevande analcoliche. Dall’attore Luca Argentero, che insieme alla sorella e altri soci ha lanciato “Sodamore”, un drink alcol free che “sa d’amore”, alla cantante Kylie Minogue con il suo “No Alcohol Sparkling Rosé”; dall’attrice Blake Lively con la linea di drink “Betty Buzz”, alla modella Bella Hadid con le bevande “Kin Euphorics”; dalla cantante Katy Perry con il marchio “De Soi”, all’attore Dwayne Johnson con la bevanda energetica Zoa, fino alla star di “Spider-Man” Tom Holland con la birra alcol free “Bero”.

Copyright © 2000/2025