Autunno nero per le vendite di vino negli Usa (-11% a novembre), un pò meglio per l’Italia (-3%)

É stato un autunno in negativo per le vendite di vino negli Stati Uniti: il totale dei consumi enologici a novembre segna un calo tendenziale mensile dell’11%, dato che porta il gap di vendite a volume nei primi 11 mesi 2023 a -8%. Va meglio per i soli vini italiani, che, tra off trade e horeca a stelle & strisce, limitano le perdite a -3% in novembre e a -3,5% nell’anno. Lo rileva l’Osservatorio di Unione Italiana Vini (Uiv). Secondo il report Uiv su base SipSource, strumento che monitora il 75% degli esercizi commerciali statunitensi, la minor contrazione dei consumi di vino italiano nel periodo è da addurre alla - fin qui buona - tenuta del segmento spumanti (+2,2% tendenziale nell’anno), a fronte di una discesa generalizzata dei vini fermi, con i rossi a -9%, i bianchi a -3% e i rosati a -13%. Dati decisamente in negativo, anche se in generale sembrano arrivare segnali di speranza dagli altri Paesi, secondo le ultime rilevazioni Istat.

Tra i canali, si attestano a -5% le perdite dei consumi fuori casa (ristorazione, bar, hotel), mentre si segnala in caduta la domanda off premise (gdo, vendita all’ingrosso, liquor store, grocery), che scende a -9%.

Nel solo novembre 2023, con il sorpasso sui vini bianchi, gli spumanti (+8% sullo stesso periodo 2022) diventano la tipologia italiana più consumata dai winelover Usa, con una quota che sfiora il 38%, contro il 35,5% dei bianchi e il 17,5% dei rossi, questi ultimi in forte regressione (-16%). Le difficoltà dei rossi non si limitano, però, ai prodotti del Belpaese: nel 2023 il calo sul totale del mercato è del 10%, bissato da un novembre a -15%. Unica voce in positivo i cocktail wine, che crescono del 2% sia a novembre 2023, sia nel computo degli 11 mesi.

