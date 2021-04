Azelia, Docg Barolo Bricco Fiasco 2017

Azelia, situata a Castiglione Falletto, è l’azienda di Luigi Scavino e del figlio Lorenzo e conta su 16 ettari coltivati a vigneto, per una produzione di 80.000 bottiglie. Lo stile aziendale coniuga la finezza varietale del Nebbiolo con la ricerca della potenza e della concentrazione del vitigno derivata da un rigoroso lavoro di diradamento in vigna, che accompagna una maturazione in legni di varie dimensioni. Il Barolo Bricco Fiasco 2017 è raffinato e complesso nei profumi di fiori e frutti rossi, erbe aromatiche, liquirizia e tabacco. In bocca, sono invece tannini articolati, fitti e giovani a marcarne un sorso di solida persistenza e dal bel finale fresco e balsamico.

