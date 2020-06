Belisario, Docg Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2016

Nate nel 1971, le cantine cooperative Belisario sono tra le più importanti realtà marchigiane, oltre che il maggior produttore di Verdicchio di Matelica sulla piazza; e non si limita a vinificare le uve degli associati ma gestisce direttamente un considerevole parco vigneti: un impegno di tutto rispetto che porta in dote qualcosa come 300 ettari di vigna, per 1.000.000 di bottiglie. Con risultati davvero eccellenti nel bicchiere, come il Cambrugiano Riserva 2016, dal temperamento dolce: miele di girasole, fiori gialli e pesca matura al naso, in bocca rivela un buon equilibrio fra freschezza e sapidità, chiedendo sulle stesse note dolci ma delicate, anticipate dall'olfatto.

