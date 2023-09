Benanti, Doc Etna Rosso Contrada Calderara Sottana 2021

L’Etna Rosso Contrada Caldara Sottana 2021 possiede colore rosso rubino dai riflessi granato brillante. Il ventaglio olfattivo è di gran bella eleganza, frutti neri, spezie, e balsami e non manca neppure una iodata nota minerale. La bocca è austera dalla raffinata tessitura tannica ben maritata al frutto pieno, rotondo, lungo e dai rimandi fruttati il finale. Oggi l’azienda conta su 28 ettari a vigneto, coltivati in biologico, per una produzione di 170.000 bottiglie, ma la cifra stilistica e il carattere spiccato dei vini a marchio Benanti non sono cambiati, rivelando sempre la loro identità, ben ancorata su una solida coerenza con il terroir da cui sono ottenuti.

