Beyoncé si aggiunge, con il whisky “SirDavis”, alla lunga lista di star che firmano vino & spirits

Arriva anche Beyoncé, popstar planetaria tra le più amate e seguite del mondo (solo su Instagram conta 316 milioni di followers) ad allungare la lista delle celebs internazionali - da Brad Pitt a George Clooney, da Jennifer Lopez a Michael Jordan, da David Beckham a Kendall Jenner - che hanno deciso di produrre un brand di vino & spirits. La cantante ha annunciato, sui suoi social , l’arrivo del whisky americano “SirDavis”, in partnership con Moët Hennessy, la divisione wine & spirits del colosso francese del lusso Lvmh, controllato dalla famiglia Arnault. Proprio Lvmh aveva comprato, nel 2021, una quota del 50% del brand di Champagne Armand de Brignac, appartenente a suo marito, il cantante e produttore miliardario Jay Z (proprietario anche del marchio di cognac D’Ussé, poi venduto a Bacardi per 750 milioni di dollari).

Le prime foto di “Sir Davis” mostrano un’elegante bottiglia in vetro scanalato, con lo stemma del famoso cavallo Reneigh (noto ai suoi fan perché è apparso per la prima volta sulla copertina del suo album “Renaissance”) custodita - non a caso - all’interno di un prezioso cofanetto in pelle firmato Louis Vuitton. Il suo creatore è Bill Lumsden, leggendario cinque volte “Master Distiller of the Year” dell’International Whisky Competition, mentre il nome “SirDavis” è un omaggio al bisnonno paterno della cantante, Davis Hogue, contadino del Sud che visse durante il proibizionismo, e che, a quanto pare, nascondeva le bottiglie di whisky nei tronchi vuoti degli alberi perché i suoi familiari non le scoprissero.

