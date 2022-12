Biden-Macron, la “tavola del potere” è uno dei più famosi ristoranti italiani al mondo, a Washington

Ancora una volta, la “tavola del potere” attorno alla quale siedono i grandi della Terra è italiana. “Stiamo dando il benvenuto ad alcuni amici venuti in città” scrive il Presidente Usa Joe Biden nel Tweet con la foto della “cena informale”, con il Presidente francese Emmanuel Macron, la première dame Brigitte e la first lady Jill, ieri al “Fiola Mare”, uno dei più famosi ristoranti italiani al mondo, a Georgetown, elegante quartiere di Washington sul fiume Potomac, amatissimo anche dall’ex Presidente americano Barack Obama e spin-off del “Fiola Dc” dello chef 1 stella Michelin Fabio Trabocchi, vicino alla Casa Bianca. E che è il n. 2 de “I Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2022 - Prosecco Doc Award” della classifica mondiale “50 Top Italy”, che vede al vertice assoluto il “Don Alfonso 1890” della famiglia Iaccarino a Toronto e, al terzo posto, e il “Da Vittorio” della famiglia Cerea a Shanghai. Nei piatti dei Presidenti, le migliori specialità delle cucine regionali d’Italia reinterpretate in chiave contemporanea dall’executive chef Anton Bolling con ingredienti made in Italy, dalla paste del pastificio marchigianio Mancini al caviale di Calvisius, ai migliori formaggi italiani, e prodotti locali, come il pesce fresco che è la specialità del “Fiola Mare”, dove si servono anche ostriche Capital in “zabaione di Prosecco” accanto alle classico cacio e pepe ed alle tigelle modenesi, come suggerisce la “Guida Michelin”.

Nei calici? Il famoso ristorante italiano dell’“universo” dello chef Fabio Trabocchi (accanto al Del Mar a e agli Sfoglina Pasta House sempre a Washington, al Fiola Miami, e al Fiola at Dopolavoro Venezia, e con le nuove aperture previste nel 2023 Del Mar a Boston e del Fiolina Pasta a Boca Raton, a Palm Beach sempre in Florida) è anche tra i migliori al mondo per il magazine Usa “Wine Spectator”, grazie anche ad una carta dei vini, con etichette dalla Toscana al Piemonte, oltre che da California e Borgogna.

