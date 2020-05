Boscarelli, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2017

I De Ferrari arrivano a Montepulciano all’inizio degli anni Sessanta e l’azienda, che mutua il nome dal toponimo del luogo in cui sorge, produce oggi 100.000 bottiglie, ottenute da 20 ettari di vigneto, in maggioranza a Cervognano, la sottozona del Nobile con tutta probabilità più vocata. Dalla cantina sono sempre usciti vini autentici e longevi, anche se frutto di continue riflessioni sul tema del Sangiovese, che in questa azienda trova una delle migliori declinazioni di tutta la denominazione. Ecco allora un Nobile 2017, da un’annata non certo facile, aprirsi con profumi netti di viola, piccoli frutti e spezie, ad anticipare una bocca tonica, fine e ben bilanciata.

