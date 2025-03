Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto 2021

Il Barolo Falletto 2021 profuma di more e mirtilli, con tocchi floreali e di sottobosco e cenni di tabacco e spezie. In bocca l’articolazione tannica è potente ma ben accordata alla vivacità del sorso, succoso, agile e definito, terminando in un finale lungo che ben giocato su frutto e sapidità. L’azienda Bruno Giacosa - cantina langarola di riferimento (con i suoi 20 ettari di vigna e 250.000 bottiglie di produzione annua), guidata da Bruna nel solco della filosofia produttiva di suo padre - è proprietaria della tenuta Falletto, posta sopra la vallata che divide Serralunga da Monforte d’Alba e, unanimemente, considerata una delle più significative sottozone di tutta la denominazione.

