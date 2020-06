Bucci, Docg Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva 2007

Con Ampelio Bucci, come dire, andiamo sempre sul sicuro, perché la sua filosofia produttiva è semplice quanto efficace. Vigne decisamente vecchie (mediamente sopra i quaranta anni di età), grandi botti di rovere di Slavonia e tanto, tanto tempo. Il resto lo fa una varietà fantastica come il Verdicchio, un terroir vocato e il lavoro dell’uomo. Il Villa Bucci, uno dei migliori esempi di Verdicchio dei Castelli di Jesi, è senza dubbio la punta di diamante dell’azienda. Ormai affermato fuoriclasse è, come tutti i suoi pari grado, pochi in realtà nello scenario bianchista del Bel Paese, capace di esprimersi al meglio solo con il giusto tempo d’affinamento. Ecco allora una bella versione Riserva 2007 dai profumi che mostrano come la perfetta maturità del frutto si possa sposare, e non sostituire, con un riferimento stilistico di grande freschezza che richiama i fiori di campo e la clorofilla. L’impatto in bocca, oltre ad una grande coerenza, mostra profondità assoluta e bella sapidità, con richiami aromatici di pietra focaia, malgrado il vino continui a dimostrarsi ancora giovane. Da annoverare obbligatoriamente nel ristretto club dei grandissimi bianchi italiani.

