Carpineto, Docg Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016

Sono passati ormai oltre cinquanta anni da quando Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo hanno fondato Carpineto. L’azienda, che possiede vigneti nel Chianti Classico, in Maremma e a Montalcino, ha però conservato il suo fulcro produttivo a Montepulciano, dove produce i vini probabilmente più centrati. Tra questi la Riserva occupa senza dubbio un posto significativo. La versione 2016, complice le splendide caratteristiche del millesimo in questione, ha profumi chiari e fragranti, che ben incrociano frutto e tostature del legno. In bocca, il vino scorre morbido, possiede ampiezza, avvolgenza e una dinamica in crescendo che porta ad un finale lungo e intenso.

