Casanova di Neri, Docg Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015

Un’azienda divisa a metà quella condotta da Giacomo Neri con i figli Giovanni e Gianlorenzo: un nucleo più antico che guarda Torrenieri sul versante nord-est e l’altro nella parte opposta, sotto Sant’Angelo in Colle, nel podere Le Cetine, la “casa” del Tenuta Nuova, il Brunello pluripremiato non solo in patria ma anche Oltreoceano, e più conosciuto di questa cantina. La versione 2015 non manca certo di potenza fruttata al naso, accompagnata da cenni speziati e affumicati, con tocchi di macchia mediterranea a chiuderne la ricchezza. In bocca, il vino possiede registri stilistici che privilegiano morbidezza, tannini risolti ma serrati, e sviluppo avvolgente ed intenso.

