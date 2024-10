Caviro, un impianto fotovoltaico sopra le vigne, capace di 1,3 milioni di kWh di energia elettrica

Non si fermano le novità per il Gruppo Caviro, gruppo leader in Italia per quota di mercato nel settore vino (con marchi, tra gli altri, come Tavernello, Castellino, ma anche Leonardo da Vinci, Cesari, Romio e non solo), che, ieri, ha inaugurato il più grande impianto agrivoltaico avanzato in Italia, realizzato sul vigneto adiacente a Cantine Caviro (Forlì).

L’impianto, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, è stato completato in un anno ed è composto in totale da 63 tracker monoassiali e 1.386 pannelli solari bifacciali su una superficie pari a 1,5 ettari. La produzione annua di 1.300.000 kWh di energia elettrica rappresenta l’ultimo passo per completare l’autosufficienza energetica di Caviro (nel settore vino, come abbiamo raccontato anche in questo video), la più grande cooperativa del vino italiana, con con 37.500 ettari di vigneto in 7 Regioni italiane, gestite da 11.000 soci.

“Questo impianto agrivoltaico avanzato, il più grande su vigneto d’Italia in questo momento, è per noi un passo significativo nel percorso di sostenibilità che il Gruppo Caviro ha già intrapreso da anni. Questo progetto si inserisce perfettamente nella nostra visione di azienda virtuosa, impegnata nella salvaguardia dell’ambiente e nel miglioramento delle pratiche produttive. Siamo felici di dare il via a una sperimentazione innovativa, che può essere un modello replicabile per le cantine della nostra filiera”, dichiara Giampaolo Bassetti, dg Caviro.

