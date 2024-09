Dalle vigne alla logistica: come nasce il Tavernello, il vino più consumato del Belpaese

Il percorso del vino pilastro di un gruppo articolato e grandissimo, Caviro, antesignano del vino in brick (già dal 1983) e simbolo del bere quotidiano di milioni di famiglie italiane. Che nasce da vigne curate da famiglie che raccolgono a mano o con grandi vendemmiatrici meccaniche, e da una rete di cantine dove la tecnologia è avanzatissima. Come raccontano gli stessi viticoltori, ed i vertici del gruppo che mette insieme 37.500 ettari di vigneto in 7 Regioni italiane, gestiti da 11.000 soci.

Copyright © 2000/2024