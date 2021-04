Ceretto, Docg Barolo Prapò 2017

La famiglia Ceretto, dal dinamismo imprenditoriale sempre vivace, ha senz’altro segnato il successo del Barolo (declinato da sempre con i Cru), con una gamma di vini di fattura ineccepibile, con etichette non di rado nell’eccellenza assoluta, ma anche con varie ed intelligenti operazioni “fuori dalla bottiglia”. 130 sono gli ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 900.000 bottiglie. Un tratto che si ritrova nell'anteprima Barolo Prapò 2017, nitido ed equilibrato negli aromi, che spaziano dai piccoli frutti rossi alla liquirizia con misurati lampi speziati, possiede sviluppo gustativo fine e articolato, dai tannini rotondi e dai piacevoli ritorni fruttati.

