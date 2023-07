Chef stellati e Mariette insieme in una cena per un compleanno speciale: quello di Pellegrino Artusi

Da Gianfranco Vissani ,con la sua Casa Vissani, ad Igles Corelli, coordinatore della Gambero Rosso Academy, da Valentino Marcattili del San Domenico di Imola a Philippe Lèveillè (Miramonti L’Altro), da Fulvio Pierangelini, food director Rocco Forte Hotels, a Rossano Boscolo (Garum Museo della Cucina di Roma), insieme per un compleanno speciale: quello di Pellegrino Artusi. Il 4 agosto, nel giorno di nascita del “padre” della cucina italiana, Forlimpopoli celebra l’autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” con una “Cena a 12 mani” - già sold out - che vedrà ai fornelli questi grandi chef stellati, chiamati a raccolta dalle Mariette, le cuoche di Casa Artusi, custodi della vera cucina casalinga, come Marietta Sabatini, l’insostituibile cuoca e governante dell’Artusi, e i cui piatti saranno serviti in una lunga tavolata nel segno dell’ospitalità artusiana e della solidarietà, con l’intero ricavato che sarà devoluto in favore degli alluvionati della terra di Pellegrino Artusi, la Romagna. E non solo, perché Forlimpopoli celebrerà il suo più illustre cittadino non solo con la cena stellata - che vedrà il contributo, tra gli altri, di Partesa for Wine per i vini, e del panificio di Enzo Marinato, campione mondiale di panificazione, che porterà in tavola le sue specialità accanto alla piadina romagnola delle Mariette - ma anche con la consegna del “Premio Artusi” 2023, assegnato dal Comune di Forlimpopoli e Casa Artusi, a Nico Acampora, fondatore e presidente PizzAut, e ai suoi ragazzi protagonisti del progetto di inclusione per le persone autistiche attraverso il cibo, aspettando la consegna, in autunno, del “Premio Artusi Speciale” al grande cantautore Francesco Guccini, “per l’attenzione che ha sempre riservato nella sua attività di cantautore e di scrittore alle diverse declinazioni della cultura materiale e popolare, dai dialetti alla cucina domestica, valorizzandoli e dando loro dignità d’arte attraverso le sue doti poetiche e letterarie”. Infine, anche i giovani di Forlimpopoli, ed in particolare quelli dei “Bevitori Longevi”, hanno deciso di contribuire alla festa di compleanno dell’Artusi con una “White Night” e la musica dal vivo.

Copyright © 2000/2023