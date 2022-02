Ciacci Piccolomini d’Aragona, Docg Brunello di Montalcino Pianrosso S. Caterina d'Oro Riserva 2016

C’è il tipico fraseggio tra acidità e dolcezza, che è la caratteristica fondamentale del Sangiovese di Montalcino, nel Vigna di Pianrosso Santa Caterina d'Oro Riserva, ma non solo. C’è anche tutta la solare generosità del vitigno simbolo della Toscana allevato in una delle “sottozone” più vocate dell’areale del Brunello (quella striscia di terra che va da Castelnuovo dell’Abate a Sant’Angelo in Colle). Un vino, che nella versione 2016, si prende di slancio tutto il buono di un’annata eccellente, convogliandolo in profumi intensi e ampi - caratterizzati da un rigoglioso e fragrante fruttato, rifinito da accenti speziati - e in una progressione gustativa solida, continua e succosa.

