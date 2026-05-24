“Ciao Carlin”: non un addio, ma la volontà di portare avanti la sua eredità “buona, pulita e giusta”

“Porteremo avanti la sua gioia di credere in un cambiamento rivoluzionario e in una nuova umanità” (Slow Food); “non cerchiamolo nella cenere, cerchiamolo nella vita e nelle persone che ha amato” (Don Luigi Ciotti); “rimarrà nella memoria come Nelson Mandela ed Ernesto Che Guevara, grandi nomi che ci hanno dato speranza e forza” (Moni Ovadia); “il movimento globale oggi ti rende omaggio: il pianeta ti ha amato, e la tua eredità continua a vivere” (Edward Mukiibi); “non si spiegherebbero i suoi successi se non si tenesse in debito conto che la sua vera aspirazione non era tanto la gola, ma la terra” (Monsignor Domenico Pompili). Sono arrivati da tutte le regioni d’Italia, dai Paesi limitrofi, come Svizzera e Germania, e perfino dal Giappone e dal Messico: soci e dirigenti Slow Food, attivisti, amici, studenti e alumni dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, personaggi della cultura e dello spettacolo, esponenti politici, imprenditori e giornalisti. Sono venuti in migliaia a Pollenzo, a Bra, nel cuore delle sue amate Langhe, per l’ultimo saluto a Carlo Petrini, fondatore Slow Food e presidente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di Terra Madre e delle Comunità Laudato Si’, in quello che, “come la pipa di Magritte”, sottolinea la Chiocciola, non è stato un funerale, ma una celebrazione di un uomo che sfugge a ogni definizione, a ogni cornice, a ogni giudizio definitivo: un visionario d’altri tempi, ma senza la posa del visionario, un uomo politico, che non sopportava le gabbie della politica, un laico profondissimo, capace di cogliere il senso religioso della terra, del pane, della comunità, dell’amicizia. Un uomo di mondo che restava figlio di Bra. Un agnostico pio, come lo chiamò Papa Francesco, e forse mai definizione fu più esatta e insieme più paradossale”, come è stato ricordato ricordato nell’elogio funebre (che è possibile ripercorrere).

Tra gli alberi del viale d’ingresso della sua Università, e sulle note di “Cielito Lindo”, con la sorella Chiara e la famiglia, gli amici di una vita e le persone con cui ha condiviso valori e ispirazioni, tanta gente del suo mondo ha portato il loro elogio funebre: Nicola Perullo, rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche ed Edward Mukiibi, presidente di Slow Food che a Bra è arrivato 17 anni fa come studente dall’Uganda. E poi il musicista Moni Ovadia, il vescovo di Verona Domenico Pompili, l’attrice e amica Lella Costa arrivata da Londra, il presidente di Libera e Gruppo Abele Don Luigi Ciotti, Camilla Calabrese e Lucia Hendel, studentesse dell’Università di Pollenzo, e gli amici vecchi e nuovi, Vincenzo Ercolino, Luca Martinotti e Stefania Giubergia. E, ancora, da Jacopo Fo, figlio di Dario Fo, da Massimo Montanari, tra i massimi storici dell’alimentazione e tra i fondatori dell’Università di Pollenzo insieme a Petrini e Alberto Capatti (del quale abbiamo raccolto il ricordo), dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, da Oscar Farinetti, patron Eataly, ieri anche alla Camera Ardente con Giuseppe Lavazza (e con il video-ricordo, gentilmente concesso da Slow Food a WineNews), al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (dopo i messaggi, dei giorni scorsi, arrivati dall’Italia e dal mondo, ed anche un nostro ricordo, prima di andare, oggi, a Pollenzo).

Nello stesso tempo, centinaia di migliaia di persone lo hanno celebrato nei loro Paesi, nelle loro comunità, riunendosi intorno al suo ultimo desiderio “andate avanti, state uniti”, come in America Latina o in Costa d’Avorio. Domenica è giornata di Mercati della Terra in tutta Italia, che hanno ricordato Carlo Petrini con iniziative diverse, come il minuto di silenzio a Frascati e in altre cittadine, mentre il Mercatale del Valdarno, la prima realtà che ha ispirato il progetto, ha chiuso i battenti per venire a Bra in pullman a salutarlo.

“Questo, in fondo, non è un funerale. È qualcosa di più complesso, più vivo - ha spiegato Nicola Perullo, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - una grande risonanza collettiva attorno a ciò che Carlo ci ha lasciato. Ora è il momento di sentirci uniti nel suo spirito. La frase scelta per oggi dice: “Chi semina utopia raccoglie realtà”. Ed è perfetta. Perché Carlo è stato prima di tutto un seminatore. Molti lo ricordano come un grande gastronomo, un innovatore del cibo, dell’agricoltura, della produzione. Ma chi lo ha conosciuto davvero sa che Carlo non poteva essere rinchiuso in nessuna etichetta. La sua forza era la trasversalità. Sapeva parlare a tutti: dal contadino al papa, dal pescatore al re. E questa capacità nasceva dall’unione rara di due qualità: il carisma e la generosità. Il carisma era un dono naturale. La generosità, invece, era una scelta continua: la capacità di ascoltare, di accogliere idee, esperienze, persone. Carlo era un grande leader, ma anche una persona che sapeva imparare da chiunque, rielaborare tutto e restituirlo al mondo in modo nuovo. E quasi riesco ancora a sentire la sua voce, la sua mimica, il suo modo unico di incoraggiarci: “Avanti tutta. Barra dritta e cuore oltre l’ostacolo”.

“Cara Madre Terra, grazie per averci donato tuo figlio Carlo - ha detto Edward Mukiibi, presidente Slow Food e alumno ugandese dell’Università - caro Carlo, grazie per essere entrato nelle nostre vite. La tua Madre Terra e tutto il mondo Slow Food ti sono profondamente grati per la tua opera. I nostri cuori sono colmi di dolore da un lato, ma dall’altro traboccano di gratitudine per tutti i semi che hai piantato sulla terra. Semi di umanità, di umiltà, di empatia, di amore, di compassione, di intelligenza del cuore. Ci hai insegnato a credere in noi stessi e nella forza che abbiamo di cambiare il mondo attraverso il cibo. Ci hai fatto credere che un mondo migliore è possibile. Hai amato l’Africa, hai dato vita a uno dei progetti più ispiranti, gli Orti Slow Food in Africa. Hai offerto a noi africani la possibilità di studiare la gastronomia e di riscoprire la ricchezza della nostra cultura gastronomica. L’Africa ti ama, ti è grata e ti porterà per sempre nel cuore. Hai amato il pianeta, hai lottato per anni per difendere la biodiversità, hai toccato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Il movimento globale oggi ti rende omaggio: il pianeta ti ha amato, e la tua eredità continua a vivere”.

“Noi, studenti di Pollenzo, più forti e uniti che mai, continueremo ad andare avanti - hanno sottolineato Camilla Calabrese (Italia) e Lucia Hendel (Argentina), le studentesse che hanno parlato a nome della grande comunità di studenti e alumni dell’Università di Scienze Gastronomiche sparsa in oltre 100 Stati - metteremo insieme ogni nostra energia per far espandere questo movimento in ogni angolo del mondo. Lo faremo convinti che sia possibile avere un mondo dove il cibo sia buono, pulito e giusto per tutte e tutti; dove l’acqua potabile sia un diritto e la sovranità alimentare una realtà; nel quale i saperi indigeni, gli agricoltori, allevatori, pescatori e artigiani saranno protetti dallo schiacciamento culturale. Vogliamo andare avanti celebrando la diversità umana, culturale e ambientale, e proteggendo il pianeta dall’industria dell’agrochimica, per consegnare un futuro sostenibile a chi verrà dopo di noi e a tutti gli esseri viventi. E anche se tutto ciò può sembrare un’utopia, sappiamo che con la convinzione, l’amore, la gioia e i compagni con cui camminare, la nostra lotta sarà realtà. Carlo era un innamorato della vita: della gente, del cibo, del ballo, delle Langhe e delle lotte con i suoi amici. Ci diceva: “non si cambia il mondo avendo il terrore. Questa deve essere una lotta di gioia!”. E seguendo il suo esempio, crediamo che fare le cose con amore sia l’azione più rivoluzionaria di questi tempi. Tutti noi, fortunati di aver vissuto l’università con Carlin, abbiamo il dovere di trasmettere questo alle prossime generazioni. Continueremo a creare spazi di condivisione e a lottare affinché il cibo sia buono, pulito e giusto per tutti e tutte ovunque”.

“Con Carlin abbiamo toccato con mano un invito a sollevare lo sguardo, come un piccolo esercizio quotidiano di umanità - sono state le parole di Don Luigi Ciotti, presidente Libera e Gruppo Abele - un’umanità di cui abbiamo bisogno più che mai perché nel nostro Paese, e non solo, c’è una grande emorragia di umanità. Non accettava né la ragione né le mezze parole, né le troppe prudenze. Carlin ha sempre avuto uno sguardo di umanità per quanti avevano bisogno di uno sguardo accogliente. Ha sintetizzato una visione dell’ecologia integrale come una cornice di vita, di senso, necessaria a tutti, nessuno escluso: la gioia di poter credere a un cambiamento rivoluzionario e in una nuova umanità. È stato grande nel promuovere la sacralità del cibo, ha sempre difeso la sacralità della vita, la libertà e la dignità della vita, contro tutti i suoi abusi. Quando vediamo cose che non vanno bene non si può tacere: ci ha insegnato che ci sono momenti in cui tacere diventa una colpa, e parlare diventa obbligo morale, una responsabilità civile, un imperativo etico”.

“Immagino il fragore delle celebrazioni. La retorica sfavillante. Ognuno vorrà dire il suo Carlo Petrini: il fondatore, il profeta del cibo buono, pulito e giusto, l’uomo di Slow Food, Terra Madre, Pollenzo, il compagno di Papa Francesco, il difensore della biodiversità, il cantore della lentezza, il piemontese universale. Tutto vero, certo. Ma anche tutto insufficiente - ha detto l’amico Vincenzo Ercolino, figura di riferimento del mondo del vino italiano, che ha ripercorso 40 anni di avventure, progetti e visioni (tanti quanti, nel 2026, vengono celebrati da Slow Food, fondata da Petrini, a Bra, nel 1986, e oggi il più importante Movimento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto in 160 Paesi) - la verità è che Carlin non ha mai cercato soltanto il cibo. Ha cercato l’umanità. L’ha cercata nei contadini, nei cuochi, nei vignaioli, nei casari, negli osti, negli studenti, nei vecchi, nei giovani, nei popoli lontani, nelle comunità sperdute, nelle tavole povere, nei mercati, nei congressi, nelle osterie, nei viaggi interminabili, nelle discussioni che sembravano non finire mai. L’ha cercata senza sovrastrutture, senza l’obbligo di dare sempre una spiegazione compiuta a ciò che intuiva. Perché molte volte Carlin vedeva prima di capire. Sentiva prima di ordinare il pensiero. Annusava il futuro come si annusa un vino, un formaggio, una stagione che cambia. E forse proprio qui stava la sua grandezza: nel non ridurre mai la vita a sistema”.

“Ho conosciuto Carlo nei giorni del terremoto di Amatrice - ha ricordato Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona - l’ultima volta che ci siamo incontrati è stato il 21 marzo scorso, qua a Pollenzo, con le comunità Laudato Si’ che abbiamo fondato insieme. Di Carlin mi ha sempre colpito il tratto elegante e la misura: non aveva un’idea troppo alta di sé, né si prendeva troppo sul serio, sapeva stare in un auditorium affollatissimo e un attimo dopo con tre amici senza cambiare postura e perdere di naturalezza. Carlin ha vissuto dentro precise ascendenze ideali, ma non può essere ricondotto a un partito: era un anarchico felice. La biodiversità è stata la battaglia della sua vita, culturale prima ancora che alimentare. Era un uomo libero, dotato di una sapienza contadina - scarpe grosse e cervello fino - e capace di gustare la vita: in lui il sapore si trasformava miracolosamente in sapere. Carlin non ha mai indossato i panni di una prefica del bel mondo antico: ciò che lo ha salvato dal diventare un custode arcigno della natura, un ambientalista pedante, di quelli che annunciano la fine del mondo a ogni piè sospinto, è stata la logica che lo animava, non del dovere ma del piacere. Non si spiegherebbero i suoi successi se non si tenesse in debito conto che la sua vera aspirazione non era tanto la gola, ma la terra”.

“La cosa che mi mancherà di più di Carlo - ha spiegato l’attrice e amica Lella Costa - è il suo sguardo che era tagliente, ma soprattutto accogliente, che non discriminava, che non giudicava. Carlo non giudicava, magari si incazzava anche tanto, ma non giudicava. Questo l’ha reso un compagno di vita, di strada e di viaggio meraviglioso. Carlo era poi capace di fare le robe più serie, più difficili, più complicate e poi smantellare tutto per il gusto di una battuta, per sdrammatizzare”.

“In queste ultime lunghe, lunghissime settimane, sentirti chiamare “Carlin” da tua sorella Chiara, mentre ti prestava amorevolmente tutte le sue cure e le sue attenzioni, trasmetteva un senso di tenerezza ed estrema purezza - è il ricordo di Luca Martinotti, alumno Università di Pollenzo e collaboratore di Carlo Petrini, a nome di tutte le colleghe e i colleghi di Slow Food e dell’Università - in questi ultimi giorni però, ho conosciuto la dimensione più intima di questo tuo soprannome: un affettuoso diminutivo che ti portavi dietro dalla nascita. Carlin, sei stato un eterno sognatore. Hai inseguito fino all’ultimo un’isola che forse non c’è, ma che vale la pena cercare. Ce l’hai indicata, instillando in chiunque sia venuto in contatto con te quella voglia di continuare a credere in un mondo migliore: più buono, pulito e giusto. Ma hai fatto di più ancora. Hai tracciato una strada e hai preso per mano milioni di persone per convincerci che dalle cose più umili, dalla semplicità e con la leggerezza è possibile costruire, dai sogni, la realtà. Ci hai insegnato a resistere sempre per ciò che è profondamente giusto e fino all’ultimo hai resistito in un mondo che ancora oggi non è del tutto pronto alla tua rivoluzione. Lo hai fatto con saggezza e dignità, preferendo sempre all’intelligenza artificiale, l’intelligenza affettiva. E così dobbiamo fare anche noi. Hai stravolto la vita a molte persone, spesso nel momento di maggior bisogno. Sei stato un faro da seguire, di quelli che non ti illuminano a pochi centimetri, ma ti indicano il punto più lontano in cui ci si può spingere”.

In memoria di Carli Petrini, è stata istituita la raccolta fondi su due progetti simbolo della sua eredità: gli Orti in Africa e le borse di studio per gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Focus - Il saluto di Slow Food: “oggi salutiamo un genio”

Oggi salutiamo un genio.

Qualche tempo fa un fine intellettuale ci disse: “voi non vi rendete conto che, dopo il Neorealismo, Slow Food è il movimento culturale più importante che l’Italia abbia avuto”. Non ce ne rendiamo conto, è vero. O facciamo finta. Perché la compostezza, il pudore e un po’ di ruvidezza sono i caratteri della terra che ha dato origine a questa associazione e che, come accade con tutte le radici, permeano ogni sua propaggine, anche la più remota.

Ma oggi no.

Oggi sentiamo fino in fondo il valore, la potenza delle idee, dell’intelligenza, della creatività che stanno dietro alla nostra chiocciola. E allora possiamo dirlo a voce alta, mettendo da parte qualunque ritrosìa: oggi salutiamo un genio.

Uno degli intellettuali più vivaci e visionari della nostra epoca. Capace di dialogare con un re, un papa, un contadino, una pastora, un pescatore o uno studente senza mai cambiare registro. Capace di comunicare in tutte le lingue del mondo senza saperle. Capace di seminare gioia, entusiasmo e speranza in ogni angolo del pianeta.

Ognuno di noi, in questi giorni, reagisce a modo suo, perché ognuno ha la sua storia, personale e di lavoro.

Ma la cosa più importante che possiamo e dobbiamo fare tutti, per onorare la memoria di Carlo, è ritrovare subito la bussola e, come ci ha detto lui, restare uniti e tenere la barra dritta.

Perché siamo custodi di un grande tesoro. E il futuro di questa nostra bella associazione è il minimo che dobbiamo a Carlo.

Ciao Carlin

ti vogliamo bene

la tua Slow Food.

Focus - “Carlin, il debito dell’amicizia”: riceviamo e volentieri pubblichiamo su WineNews, le parole di Vincenzo Ercolino per l’amico Carlo Petrini

Carlin, il debito dell’amicizia.

Un giorno, davanti al mare di Nerano, in un dolce pomeriggio di giugno, durante una delle nostre tante zingarate, Carlo Petrini mi disse una cosa che allora mi parve quasi fuori luogo, forse perfino stonata rispetto alla bellezza che avevamo davanti.

“Enzino, sarai tu a fare l’elogio funebre quando non ci sarò più. E io farò il tuo, se vuoi”.

Ricordo ancora lo stupore di quel momento. Mi chiesi come fosse possibile che quel paradiso, quella luce, quel mare quieto, quella promessa di vita, gli facessero venire pensieri così definitivi. Ma Carlin era anche questo: capace di infilare la morte dentro una giornata luminosa, non per tristezza, ma perché per lui la vita andava presa tutta intera, senza separare il riso dal dolore, il vino dall’addio, la tavola dalla memoria, la battuta dalla verità.

Oggi quella promessa torna. E torna come un debito. Un debito d’amicizia, prima ancora che di parole. Un debito che sento di dover pagare, pur sapendo quanto sia difficile racchiudere in un discorso solo i mille risvolti di un’esistenza inquieta, irripetibile, piena di contraddizioni feconde, di intuizioni, di furori, di tenerezze improvvise, di genialità e di sberleffi.

Già immagino il fragore delle celebrazioni. La retorica sfavillante. Le formule solenni. I sacerdoti di una liturgia che crederanno di conoscere. Ognuno vorrà dire il suo Carlo Petrini: il fondatore, il profeta del cibo buono, pulito e giusto, l’uomo di Slow Food, Terra Madre, Pollenzo, il compagno di Papa Francesco, il difensore della biodiversità, il cantore della lentezza, il piemontese universale.

Tutto vero, certo. Ma anche tutto insufficiente.

Perché Carlin sfugge. Sfugge a ogni definizione, a ogni cornice, a ogni giudizio definitivo. Sfugge perfino alle parole che lui stesso ha consegnato al mondo. Era un visionario d’altri tempi, ma senza la posa del visionario. Era un uomo politico, ma non sopportava le gabbie della politica. Era un laico profondissimo, capace però di cogliere il senso religioso della terra, del pane, della comunità, dell’amicizia. Era un uomo di mondo che restava figlio di Bra. Un agnostico pio, come lo chiamò Papa Francesco, e forse mai definizione fu più esatta e insieme più paradossale.

La verità è che Carlin non ha mai cercato soltanto il cibo. Ha cercato l’umanità.

L’ha cercata nei contadini, nei cuochi, nei vignaioli, nei casari, negli osti, negli studenti, nei vecchi, nei giovani, nei popoli lontani, nelle comunità sperdute, nelle tavole povere, nei mercati, nei congressi, nelle osterie, nei viaggi interminabili, nelle discussioni che sembravano non finire mai. L’ha cercata senza sovrastrutture, senza l’obbligo di dare sempre una spiegazione compiuta a ciò che intuiva. Perché molte volte Carlin vedeva prima di capire. Sentiva prima di ordinare il pensiero. Annusava il futuro come si annusa un vino, un formaggio, una stagione che cambia.

E forse proprio qui stava la sua grandezza: nel non ridurre mai la vita a sistema.

Un giorno avevamo tentato di dare un ordine alle cose fatte, di mettere in fila le intuizioni, le battaglie, i luoghi, le parole, la distanza che ci separava dalla nascita di Slow Food, da Bra, dal 1989, da quella rivoluzione gentile che avrebbe portato nel mondo il diritto al piacere, la dignità culturale del cibo, la biodiversità, il rispetto dei tempi naturali, il valore delle comunità. Oggi quella distanza è diventata improvvisamente un’altra cosa. È lo spazio che ci separa da lui. Ma è anche lo spazio che lui ha riempito con quarant’anni di amicizia, di avventure, di complicità e di vita vissuta.

Quarant’anni sono tanti. Sono abbastanza per vedere un uomo in pubblico e in privato, nella forza e nella stanchezza, nella gloria e nell’irritazione, nell’entusiasmo e nei silenzi. Sono abbastanza per capire che la vera grandezza di Carlin non stava solo nelle opere che ha fondato, ma nel modo in cui abitava le relazioni.

Con lui l’amicizia non era un sentimento ornamentale. Era una sostanza. Era una forma di appartenenza. Era una tavola che si allungava sempre di un posto. Era un viaggio che prendeva deviazioni impreviste. Era una telefonata ruvida e affettuosa. Era una cazziata, quando serviva. Era una risata. Era il piacere di prendersi gioco della vita e della serietà di quelli che vogliono sempre saperla più lunga degli altri.

Quante zingarate, Carlin.

Quanti viaggi.

Quante tavole.

Quante discussioni.

Il bue grasso, il cappone di Morozzo, gli amici di Langa, Vinitaly interminabili, la laurea honoris causa al Suor Orsola Benincasa, gli Stati Uniti, Alice Waters, il Messico, Terra Madre, il principe Carlo, Guccini, il Premio Tenco, Pollenzo quando era ancora una creatura in costruzione, l’Albergo dell’Agenzia, gli incontri con Papa Francesco.

E poi il grande Azio, signor Michelin, presenza memorabile di quelle nostre liturgie laiche e scanzonate. E le cantate dopo il Bue Grasso, a casa di Rivetti, quando la serietà del mondo restava fuori dalla porta e noi, tra un bicchiere, una voce stonata, una risata e un racconto, avevamo la sensazione che la vita, almeno per qualche ora, avesse trovato il suo ordine segreto.

E poi Nerano, il mare, le battute, le promesse dette quasi per scherzo e diventate, oggi, una responsabilità.

Carlin aveva una virtù rara: sapeva trasformare ogni incontro in racconto e ogni racconto in comunità. Non era mai solo il protagonista. Era il catalizzatore. Attorno a lui le persone si riconoscevano, litigavano, ridevano, pensavano, mangiavano, bevevano, si sentivano parte di qualcosa. Non sempre era facile stargli accanto, perché gli uomini veri non sono mai facili. Ma era impossibile non volergli bene.

Aveva il dono dell’irrequietezza. Non stava mai definitivamente fermo dentro un’idea, nemmeno quando quell’idea l’aveva inventata lui. Slow Food non gli bastò, e nacque Terra Madre. Terra Madre non gli bastò, e nacque Pollenzo. Pollenzo non gli bastò, e arrivò l’ecologia integrale, il dialogo con Papa Francesco, le comunità Laudato si’. Ogni tappa sembrava il compimento di un percorso, e invece era solo un altro inizio.

Perché Carlin era fatto così: quando il mondo finalmente raggiungeva una sua intuizione, lui era già più avanti.

Oggi tutti parlano di sostenibilità, biodiversità, comunità locali, filiere corte, identità dei territori, cibo come cultura. Ma quando lui cominciò, molte di queste parole sembravano eccentriche, quasi marginali. Lui invece le prese sul serio. Le portò nelle piazze, nei congressi, nelle università, nelle campagne, nelle cucine, nei palazzi, nelle scuole, nei villaggi del mondo. Diede dignità universale ai saperi umili. Fece capire che dietro un seme, un latte, un pane, un vino, un formaggio, c’è un’intera civiltà.

Ma io oggi non voglio consegnarlo soltanto alla storia.

Voglio restituirlo alla vita.

Voglio ricordare Carlin mentre ride. Mentre si arrabbia. Mentre ascolta. Mentre interrompe. Mentre inventa un progetto impossibile e poi trova il modo di realizzarlo. Mentre prende in giro il mondo e, subito dopo, lo ama con una serietà quasi commovente. Voglio ricordarlo nella sua capacità di essere profondissimo senza diventare pesante. Di essere autorevole senza diventare monumentale. Di essere profetico senza mai smettere di essere compagno.

Per questo la retorica non gli rende giustizia. Perché Carlin non è stato un monumento. È stato un uomo vivo. Vivo fino all’ultimo. Vivo nelle sue contraddizioni, nei suoi entusiasmi, nei suoi giudizi taglienti, nella sua curiosità insaziabile, nella sua fedeltà agli amici, nel suo bisogno di umanità.

Ecco, forse la parola è proprio questa: umanità.

Non l’umanità astratta dei discorsi ufficiali, ma quella concreta, terrestre, imperfetta. L’umanità che si siede a tavola. Che condivide il pane. Che riconosce gli avi. Che custodisce la memoria. Che accoglie il viandante. Che non separa il piacere dalla responsabilità. Che sa che la vita è fragile e proprio per questo va amata, assaggiata, raccontata, difesa.

Carlin ci ha insegnato che il cibo è una lingua. Ma, più ancora, ci ha insegnato che l’amicizia è una forma di conoscenza. In quarant’anni io non ho soltanto conosciuto Carlo Petrini. Ho conosciuto il mondo attraverso di lui. Ho imparato che si può essere seri senza essere solenni, radicali senza essere fanatici, liberi senza essere soli. Ho imparato che le idee più grandi nascono spesso da cose piccole: una tavola, un orto, un bicchiere, un viaggio, una risata, una promessa davanti al mare.

Oggi quella promessa mi pesa addosso, Carlin.

Mi pesa perché non avrei mai voluto mantenerla.

Mi pesa perché nessuna parola è abbastanza.

Mi pesa perché salutare un amico di quarant’anni significa salutare anche una parte di se stessi.

Eppure so che tu non vorresti lacrime troppo ordinate né frasi troppo lucidate. So che a un certo punto avresti trovato il modo di rompere la solennità, di infilare una battuta, di riportarci tutti alla misura vera delle cose. Perché la leggerezza, con te, non era fuga. Era sapienza. Era il modo più umano per attraversare anche il dolore.

Ci siamo salutati con il solito affetto e con le solite battute. Forse non poteva esserci commiato più tuo. Perché tu, Carlin, hai sempre saputo che la vita bisogna prenderla sul serio, ma mai con quella serietà presuntuosa che la rende insopportabile.

Buon viaggio, amico mio.

Buon viaggio, Carlin.

Ti accompagni il mare di Nerano, la terra di Bra, il vento delle Langhe, le voci di Terra Madre, le tavole condivise, le risate, le cazziate, le promesse, gli amici, gli avi, i contadini, i viandanti, i tuoi sogni rimasti accesi.

E grazie.

Per l’amicizia.

Per la strada fatta insieme.

Per averci insegnato che il mondo si può cambiare anche così: cercando, ostinatamente, l’umanità che regna in ognuno di noi.

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