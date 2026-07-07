Müller Thurgau: quello di Cavit, dal Trentino, è il migliore d’Italia

Fresco, aromatico, di grado alcolico non elevato, versatile anche in mixology: il Müller Thurgau è uno di quei vitigni capaci di esprimere vini che sposano pienamente i trend di consumo del momento. E c’è chi ne ha messo in fila le migliori espressioni, che arrivano, come da tradizione, soprattutto da Trentino e Alto Adige, con qualche “escursione” tedesca. Con il suo Müller Thurgau Bottega Vinai 2025 Doc Trentino, Cavit, colosso della cooperazione trentina, primeggia con la Menzione Speciale di “Miglior vino italiano”, mentre il Meersburger Lerchenberg Müller Thurgau Trocken 2025 Baden Docg della tedesca Staatsweingut Meersburg conquista il riconoscimento di “Miglior vino straniero”, e l’Hagnauer Premium Müller Thurgau Fass 247 2023 di Winzerverein Hagnau è il “Miglior vino longevo”. Tre Mezioni Speciali dunque, con tanto di medaglia d’oro, titolo, quest’ultimo, conquistato anche dal Valle Isarco Müller Thurgau 2025 Doc Alto Adige di Cantina Produttori Valle Isarco, e dal Müller Thurgau Sofi 2025 Igt Vigneti delle Dolomiti di Franz Haas: ecco i miglior vini del Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau n. 23, andato in scena nei giorni scorsi a Cembra, nel quadro dell’edizione n. 39 della rassegna del Müller Thurgau, organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra in collaborazione con Associazione Turistica Val di Cembra, ApT Fiemme Cembra, Trentino Marketing e Consorzio Vini del Trentino.

Diciannove in totale i premiati, nel rispetto del limite del 30% sul totale partecipanti (64) imposto dal regolamento, con punteggi che vanno dagli 85,8 ai 89,1 e diversi ex aequo. A distinguersi, in particolare, l’annata 2025, con ben 14 premi. Se 5 sono state le medaglie d’oro (che da regolamento non possono superare il 10% dei partecipanti, riunite in un range dagli 86,9 punti agli 89,1), altrettante sono state quelle d’argento (Azienda Agricola Sandri Arcangelo con il Doc Trentino Müller Thurgau Cosler 2025; Hammel con Deutscher Qualitätswein In the Mood of Müller Trocken Pfalz 2025; Cantina Lavis con il Doc Trentino Müller Thurgau I Classici 2025; Cortaccia con l’Alto Adige Doc Müller Thurgau Graun 2024; Tenuta Gottardi con il Doc Trentino Müller Thurgau 2025), 9 quelle di bronzo, per cantine come Azienda Vinicola Nicolodi Alfio, Cantina Aldeno, Cantina Sociale Mori Colli Zugna, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Cembra Cantina di Montagna, Hammel, Moser Francesco, Villa Corniole e Winery Baloun.

“Distanze veramente minime tra un campione e l’altro, a volte anche di un solo decimo - ha commentato il presidente del Comitato Mostra Valle di Cembra, Nicola Zanotelli - a dimostrazione di quanto la qualità generale dei vini in concorso sia davvero altissima e sempre più elevata negli anni. Del resto il nostro non vuole essere tanto un concorso per premiare il più bravo, ma per avere l’occasione di confrontarsi e puntare insieme all’eccellenza di un prodotto che può avere delle grandi potenzialità, soprattutto considerando i trend del momento che vedono nei vini freschi, aromatici, ma mai eccessivi, di grande bevibilità e moderata gradazione alcolica, ideali sia per la ristorazione sia per il consumo all’aperitivo”.

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