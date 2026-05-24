In ricordo di Carlo Petrini (1949-2026), fondatore di Slow Food e dell’Università di Pollenzo

Il video-ricordo di Slow Food, proiettato nella “Sala Rossa” dell’Università di Pollenzo, nelle commemorazioni di Carlin. Dai canti nelle osterie delle sue Langhe agli incontri con le persone nei villaggi d’Africa e Sudamerica, dai dialoghi con i ragazzi nelle piazze e nelle Università del mondo a quelli con in potenti della terra, uomini politici, Papi e Re, le immagini e i momenti che la sua Comunità ha voluto fissare, per ricordare la grandezza e la semplicità di uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, all’insegna del suo motto “chi semina utopia raccoglie realtà”.

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