A “Viaggio in Sicilia”, la residenza d’artista nei vigneti di Planeta, il Premio “Cultura + Impresa”

Un esempio virtuoso di come un’impresa possa diventare promotrice di produzione culturale, creando valore condiviso per il territorio attraverso un progetto continuativo, capace di mettere in relazione artisti, comunità locali e patrimonio paesaggistico. È questo “Viaggio in Sicilia”, la residenza d’artista tra i vigneti della griffe siciliana Planeta, tra le artefici del “rinascimento” del vino siciliano, per il Comitato Cultura + Impresa che, fondato nel 2013 da Federculture e The Round Table Progetti di Comunicazione, e che, nei giorni scorsi a Milano, ha assegnato al progetto, che nel 2026 celebra l’edizione n. 10, confermandosi una delle esperienze più longeve e autorevoli di dialogo tra arte contemporanea, paesaggio e impresa in Italia, la Menzione Speciale “Arte Contemporanea + Impresa” dell’edizione n. 13 del Premio “Cultura + Impresa”, il più importante riconoscimento italiano dedicato ai progetti che promuovono il dialogo tra cultura e mondo imprenditoriale.

“Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione perché premia una visione che accompagna Planeta da oltre 20 anni - ha detto Vito Planeta, curatore di “Viaggio in Sicilia” con Valentina Bruschi, ricevendo il premio - abbiamo sempre considerato la cultura parte integrante del nostro modo di fare impresa. Con “Viaggio in Sicilia” abbiamo costruito, anno dopo anno, un dialogo autentico tra artisti, territorio e comunità, convinti che un’azienda agricola possa contribuire alla produzione culturale e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Sicilia”. Oltre 20 anni nei quali il progetto, nato pionieristicamente nel 2004, ha coinvolto decine di artisti italiani e internazionali, invitandoli a vivere e interpretare la Sicilia attraverso opere nate dall’incontro con i suoi paesaggi, le comunità e le tradizioni locali. Le tenute Planeta si sono, così, trasformate in luoghi di ricerca e produzione culturale, dando vita a una rete di relazioni tra creatività, sostenibilità e identità territoriale che ha contribuito alla promozione internazionale dell’isola. L’edizione n. 10 di “Viaggio in Sicilia”, con il cuore alla tenuta Ulmo a Sambuca di Sicilia, si chiama “Geologie del Tempo” ed ha come protagonista l’artista kuwaitiana Monira Al Qadiri. Il progetto, sviluppato attraverso una residenza tra Selinunte, Gibellina, l’Etna, Noto e Palermo, ha dato vita all’opera “Falconeri”, una riflessione sul rapporto tra uomo, paesaggio e memoria, confermando la vocazione del programma a mettere in dialogo arte contemporanea, ricerca e territorio.

Il Premio “Cultura + Impresa” rappresenta, oggi, il principale osservatorio nazionale dedicato alle migliori esperienze di collaborazione tra imprese, istituzioni culturali e operatori della cultura. L’edizione 2025-2026 ha coinvolto una giuria composta da 29 professionisti, premiando i progetti che meglio interpretano l’evoluzione del rapporto tra cultura, innovazione e impresa. Un percorso che testimonia come anche il vino possa diventare anche uno strumento di racconto del paesaggio, della storia e della cultura siciliana, facendo della cultura uno degli elementi fondanti della visione imprenditoriale delle cantine italiane.

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