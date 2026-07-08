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Italia

PIONIERI

A “Viaggio in Sicilia”, la residenza d’artista nei vigneti di Planeta, il Premio “Cultura + Impresa”

È il più importante riconoscimento italiano al dialogo tra mondo culturale ed imprenditoriale. Vito Planeta: “è il nostro modo di fare impresa”

Un esempio virtuoso di come un’impresa possa diventare promotrice di produzione culturale, creando valore condiviso per il territorio attraverso un progetto continuativo, capace di mettere in relazione artisti, comunità locali e patrimonio paesaggistico. È questo “Viaggio in Sicilia”, la residenza d’artista tra i vigneti della griffe siciliana Planeta, tra le artefici del “rinascimento” del vino siciliano, per il Comitato Cultura + Impresa che, fondato nel 2013 da Federculture e The Round Table Progetti di Comunicazione, e che, nei giorni scorsi a Milano, ha assegnato al progetto, che nel 2026 celebra l’edizione n. 10, confermandosi una delle esperienze più longeve e autorevoli di dialogo tra arte contemporanea, paesaggio e impresa in Italia, la Menzione Speciale “Arte Contemporanea + Impresa” dell’edizione n. 13 del Premio “Cultura + Impresa”, il più importante riconoscimento italiano dedicato ai progetti che promuovono il dialogo tra cultura e mondo imprenditoriale.
“Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione perché premia una visione che accompagna Planeta da oltre 20 anni - ha detto Vito Planeta, curatore di “Viaggio in Sicilia” con Valentina Bruschi, ricevendo il premio - abbiamo sempre considerato la cultura parte integrante del nostro modo di fare impresa. Con “Viaggio in Sicilia” abbiamo costruito, anno dopo anno, un dialogo autentico tra artisti, territorio e comunità, convinti che un’azienda agricola possa contribuire alla produzione culturale e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Sicilia”. Oltre 20 anni nei quali il progetto, nato pionieristicamente nel 2004, ha coinvolto decine di artisti italiani e internazionali, invitandoli a vivere e interpretare la Sicilia attraverso opere nate dall’incontro con i suoi paesaggi, le comunità e le tradizioni locali. Le tenute Planeta si sono, così, trasformate in luoghi di ricerca e produzione culturale, dando vita a una rete di relazioni tra creatività, sostenibilità e identità territoriale che ha contribuito alla promozione internazionale dell’isola. L’edizione n. 10 di “Viaggio in Sicilia”, con il cuore alla tenuta Ulmo a Sambuca di Sicilia, si chiama “Geologie del Tempo” ed ha come protagonista l’artista kuwaitiana Monira Al Qadiri. Il progetto, sviluppato attraverso una residenza tra Selinunte, Gibellina, l’Etna, Noto e Palermo, ha dato vita all’opera “Falconeri”, una riflessione sul rapporto tra uomo, paesaggio e memoria, confermando la vocazione del programma a mettere in dialogo arte contemporanea, ricerca e territorio.
Il Premio “Cultura + Impresa” rappresenta, oggi, il principale osservatorio nazionale dedicato alle migliori esperienze di collaborazione tra imprese, istituzioni culturali e operatori della cultura. L’edizione 2025-2026 ha coinvolto una giuria composta da 29 professionisti, premiando i progetti che meglio interpretano l’evoluzione del rapporto tra cultura, innovazione e impresa. Un percorso che testimonia come anche il vino possa diventare anche uno strumento di racconto del paesaggio, della storia e della cultura siciliana, facendo della cultura uno degli elementi fondanti della visione imprenditoriale delle cantine italiane.

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TAG: ARTE CONTEMPORANEA, CULTURA, FARE IMPRESA, PLANETA, PREMIO CULTURA + IMPRESA, SICILIA, VIAGGIO IN SICILIA, VITO PLANETA

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