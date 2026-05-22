Tra i ricordi di Carlo Petrini, e la sua eredità: il racconto del professor Massimo Montanari, tra i massimi esperti di storia dell’alimentazione in Italia, professore emerito all’Università di Bologna, amico e collaboratore di Carlo Petrini. “È stato un visionario. Da Slow Food all’Università di Pollenzo, alla rivendicazione del piacere del cibo per tutti, che 40 anni fa non era banale, alla capacità di capire che il cibo era “politica” nel senso in cui la politica si occupa di relazioni tra persone, con il cibo visto come mondo bello dello stare insieme”.

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