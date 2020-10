Colle Duga, Doc Collio Friulano 2019

L’azienda di Damian Princic, oggi coadiuvato dai figli Karin e Patrik, comincia la sua attività nel 1991. Attualmente, conta su nove ettari di vigneto e produce 50.000 bottiglie di media annua. Il suo nome è quello del Cru “Colle Duga”, che si trova nei pressi di Cormòns, a Zegla, vicinissimo alle colline slovene della Goriska Bdra. A Zegla si trovano anche le altre parcelle a vigneto, suddivise in quattro poderi differenziati per altitudine, tipo dei terreni e situazione microclimatica. I vini possiedono della cantina della famiglia Princic hanno una connotazione stilistica improntata alla fedeltà dei caratteri originali del territorio e, benché dotati di strutture ragguardevoli e non prive di potenza, sanno esprimere una immediata piacevolezza grazie a buone acidità e a un notevole timbro sapido. Il Friulano 2019, ne è un esempio paradigmatico, a partire dai suoi aromi estremamente puliti di mandorla e agrumi, con tocchi solari di frumento ed erbe officinali a completarne il quadro olfattivo. In bocca, il vino è largo, lungo e ben ritmato, fino ad un finale solido, che resta morbido e accattivante.

