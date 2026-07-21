Morellino di Scansano, dalla selvaggia Maremma ai “templi” dell’alta cucina italiana

Se la versatilità di consumo di un vino si vede prima di tutto dagli abbinamenti in cucina, della quale il vino è il compagno più fedele, il Morellino di Scansano, il Sangiovese “by the sea”, ovvero il mare della selvaggia e incontaminata Maremma Toscana, piacevole, fresco e dalla vocazione gastronomica, accontenta ogni palato, da chi ama la tradizione dei Tortelli Maremmani e delle ricette a base di cinghiale, a chi sperimenta l’alta cucina tre stelle Michelin di uno dei “templi” dell’enogastronomia italiana - grazie anche alla sua monumentale cantina - sposando l’eleganza del Superiore, “la novità che testimonia il percorso di crescita e di continua evoluzione della nostra Docg”, come sostiene il presidente del Consorzio Bernardo Guicciardini Calamai. E lo ha ribadito, nei giorni scorsi, all’Enoteca Pinchiorri di Firenze di Annie Féolde e Giorgio Pinchiorri, dove i 10 “Morellino del Cuore” 2026, la selezione annuale di etichette fatta dai sommelier della ristorazione stellata italiana, hanno accompagnato l’alta cucina degli chef Riccardo Monco ed Alessandro della Tommasina, con la guida del maestro di sala Alessandro Tomberli, e con il racconto dei produttori (ai media, tra cui WineNews), da Tenuta Pietramora a Cantina 8380, da Doga delle Clavule a Roccapesta, da Conte Guicciardini a Morisfarms, dalla Cantina Vignaioli di Scansano a Terenzi, da Val delle Rose (Famiglia Cecchi) a La Fattoria di Magliano.

“Morellino del Cuore” è il progetto nato dalla collaborazione tra il Consorzio del Morellino di Scansano Docg (che riunisce oggi oltre 200 produttori) ed i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli per valorizzare una delle denominazioni più rappresentative della Toscana, tra le principali espressioni enologiche della Maremma, attraverso una selezione annuale di etichette che, come da tradizione, alterna ogni anno la composizione della commissione di assaggio, affidando la selezione dei vini a giornalisti specializzati o a sommelier della ristorazione d’eccellenza, chiamati a degustare rigorosamente alla cieca i vini suddivisi nelle quattro categorie “Annata”, “Superiore”, “Riserva” e “Vecchia Annata”. A comporre la commissione 2026 sono stati sei tra i più autorevoli e noti sommelier della ristorazione stellata italiana: Andrea De Luca (Enoteca Pinchiorri, Firenze, tre stelle Michelin), Luca Bracali (Bracali, Ghirlanda, una stella Michelin), Federico Latta (Taverna Estia, Brusciano, due stelle Michelin), Enrico Moschella (George Restaurant, Napoli, due stelle Michelin), Rudy Travagli (Enoteca La Torre, Roma, due stelle Michelin) e Andrea Puliga (Ristorante Iris, Verona, una stella Michelin).

Focus - I 10 “Morellino del Cuore” 2026

Categoria Annata

Tenuta Pietramora - Germile 2024

Cantina 8380 - 8380 2024

Doga delle Clavule - Doga delle Clavule 2024

Categoria Superiore

Roccapesta - Roccapesta 2023

Conte Guicciardini - I Massi 2023

Morisfarms - Mds 2023

Categoria Riserva

Cantina Vignaioli di Scansano - Roggiano Riserva 2022

Terenzi - Madrechiesa 2022

Val delle Rose - Poggio al Leone 2022

Categoria Vecchia Annata

La Fattoria di Magliano - Heba 2009

Copyright © 2000/2026