Corte Sant'Alda, Docg Amarone della Valpolicella Valmezzane 2013

Quando si dice che i vini assomigliano a chi li fa. Nel caso della Camerani è vero. Il suo Valmezzane è un concentrato di potenza ed eleganza, delicatezza e struttura al contempo. Quasi 30 anni nel vino, da oltre 10 anni in biodinamica, Corte Sant'Alda ha una identificazione osmotica con la sua produttrice che ora sta passando la mano alla figlia Federica. Una vera azienda-oasi dove si lavora affinché tutto sia in equilibrio. Come questo vino che è cangiante nel bicchiere. intenso e complesso a piccoli dosi man mano che si beve. Un'armonia acida/sapida sostiene l'alcol importante. Chiude su polvere di caffè grazie a un uso del legno davvero raffinato.

(Francesca Ciancio)

