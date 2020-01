Costanti, Docg Brunello di Montalcino 2015

La famiglia senese dei Costanti è legata da tempo immemore alla storia di Montalcino, dove si è sempre dedicata alla viticoltura. Dal 1983 è Andrea Costanti che tiene in mano le redini dei 10 ettari a vigneto, gestendo un’area che si estende complessivamente su 25 ettari. In cantina, domina la tradizione e i vini offrono un tratto caratteristico e riconoscibile. Si tratta di vini complessi, non immediati e non facili, che esulano dalla facilità delle mode enoiche. Il Brunello di Montalcino 2015 percorre questi tratti salienti in modo preciso, proponendo un naso terroso e floreale con tocchi di foglia secca e spezia ad anticipare una bocca succosa e di grande sapidità.

Copyright © 2000/2020