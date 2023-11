Da Romanée Conti a Soldera, il collezionismo non frena: oltre 1,3 milioni per l’asta Pandolfini

Il mercato del collezionismo, quando si parla di vino, non sembra conoscere crisi tra prezzi pregiati che attirano un forte interesse a suon di rilanci e quotazioni stellari. Così è anche in Italia, come conferma l’ultimo catalogo dedicato ai vini pregiati e da collezione, denominato “La raffinatezza della complessità”, battuto il 9 e 10 novembre, da Pandolfini a Firenze, che ha incassato oltre 1,3 milioni di euro con il 92% di lotti venduti, e superando le stime minime del 169%.

La grande protagonista è stata la Francia con gli iconici Armand Rousseau e Romanée Conti, al quale spetta il titolo di “top Lot” dell’asta con una singola bottiglia di Romanée Conti Domaine de la Romanée Conti 1999, aggiudicata a 25.130 euro. Ma strappano quotazioni sopra le aspettative anche la bottiglia di Musigny Domaine G. Roumier del 2015, che ha raggiunto il valore complessivo di 19.220 euro, e una magnum di Pétrus Pomerol annata 2015, battuta a 13.640 euro.

Ma anche i gioielli enoici italiani si sono fatti valere, come già anticipato da WineNews, con la doppia magnum di Brunello di Montalcino Case Basse Riserva Gianfranco Soldera del 2004, che ha sfiorato i 25.000 euro (24.800 euro). La selezione di 31 lotti dei vini di Montevertine hanno visto un incremento delle stime di oltre il 290%, del 170%, invece, quelle di Barolo Monfortino di Giacomo Conterno.

“I risultati anche di questa asta ci dimostrano che il mercato si è riassestato, e che sta ripartendo dopo lo stop dovuto alla congiuntura economica e politica mondiale”, ha dichiarato Francesco Tanzi, Capo Dipartimento Vini pregiati e Whisky e distillati da collezione di Pandolfini, che ha aggiunto come “il mercato non è ancora tornato ai massimi del 2020 e 2021, ma l’andamento globale della vendita mostra il raggiungimento di un nuovo equilibrio, più sostenibile per il mercato e i collezionisti in genere, che ci rende molto ottimisti per il 2024”.

