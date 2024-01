Dal caffè ai funghi al camu, dalla chlorella al baobab, i più curiosi superfood del 2024

Nelle previsioni per i prossimi 12 mesi, sulla base di trend TikTok e Instagram, studi scientifici e argomenti dibattuti dagli esperti del settore, CiboCrudo indica che il 2024 per gli italiani sarà l’anno della chlorella, alga verde unicellulare che cresce in acqua dolce e che aiuta l’organismo a depurarsi, rafforza la funzione immunitaria e abbassa il colesterolo, tiene sotto controllo la pressione, riduce i livelli di glucosio nel sangue e aumenta la resistenza fisica.

Ma anche il cacao in tutte le sue componenti: la polpa del frutto da sottoprodotto sta diventando una risorsa per i marchi alimentari, che la useranno sempre più per acqua di cacao, gelatine e marmellate. Confermata inoltre la tendenza alla ricerca di alternative al caffè, che diano la stessa energia senza tante controindicazioni. Il mushroom coffee, trend in arrivo dagli States, è il caffè da infusioni con polveri di funghi funzionali che vengono mescolati con spezie.

E, tra i frutti insoliti, spicca il camu, piccola bacca acida proveniente dalla foresta amazzonica, disponibile sotto forma di polvere che può essere aggiunto a frullati, yogurt o succhi, ed il Baobab, frutto dell’albero africano, ricco di vitamina C, potassio, carboidrati e fibre e disponibile sotto forma di polvere e che può essere aggiunto a frullati, succhi e smoothies o utilizzato per prodotti da forno come muffin e biscotti. Dall’Africa arriva anche il teff, alimento e cerale base nella cucina etiope. Da segnalare anche il grano saraceno e il grano antico amaranto.

