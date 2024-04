Il “Giro d’Italia” 2024 racconta l’enogastronomia italiana di qualità insieme ad Eataly

L’enogastronomia italiana di qualità “corre” sempre più veloce nella “Corsa Rosa” più bella ed amata al mondo, che non solo attraversa i distretti del wine & food del Belpaese, ma racconta tanti prodotti-simbolo del made in Italy, famosi nel mondo come i grandi campioni del ciclismo. E dopo aver stappato, nei giorni scorsi, la prima bottiglia ufficiale, il Prosecco di Astoria Wines con cui brinderà la Maglia Rosa, ad entrare a far parte della famiglia del “Giro d’Italia” 2024, dal 4 al 26 maggio, da Venaria Reale a Torino a Roma, è anche Eataly, il brand internazionale del made in Italy, nuovo top sponsor della Maglia Bianca, ovvero la maglia dedicata al vincitore della classifica dei giovani.

L’accordo è stato presentato, oggi, ad Eataly Milano Smeraldo, da Urbano Cairo, presidente Rcs MediaGroup, e Andrea Cipolloni, Group ceo Eataly. Oltre alla partecipazione come top sponsor sulla Maglia Bianca, Eataly porta il “Giro d’Italia” anche nei suoi store, esponendo la Maglia e dando risalto ad uno degli eventi sportivi più radicati nella nostra cultura accanto alle tradizioni alimentari italiane. Nasce anche, infatti, una collana di video-ricette che propongono il meglio della gastronomia delle regioni italiane attraversate dalla “Carovana Rosa”: 21 ricette, proprio come 21 sono le tappe del Giro, ad ognuna delle quali è dedicato un piatto, pensato dagli chef di Eataly, che rimanda alla tradizione e al legame con il territorio. Un viaggio del gusto in sella sui social del brand ed in sella alle due ruote, per celebrare la biodiversità e la grande ricchezza di materie prime di ogni regione.

