Dal Forno, Docg Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2017

L’Amarone Monte Lodoletta è ormai etichetta classica della Valpolicella e dell’intera produzione enoica veneta. Un’interpretazione, quella di Romano Dal Forno, decisamente riconoscibile. La versione 2017 ne è l’ennesima riprova, mettendo in fila profumi intensi di frutta scura matura e in confettura, polvere di caffè, noce moscata e sottobosco. In bocca il sorso gioca su spessore, densità, avvolgenza e calore e con la lunghezza e l’ampiezza del suo finale, a rimarcare la sua cifra. Dal 2020, a portare avanti i successi di un’azienda che ha saputo trasformarsi in un vero e proprio mito per gli appassionati di Amarone, c’è Marco Dal Forno, deciso a continuare nel solco della profonda esperienza maturata dal padre Romano - fondatore dell’impresa nel 1983 nella Valle d’Illasi, che non fa parte dell’area cosiddetta “classica” dell’Amarone - riassumibile in un’attenzione a dir poco maniacale sia in vigna che in cantina. Oggi, gli ettari a vigneto aziendali sono 34 - con densità d’impianto tra le 11.000 e le 15.000 piante ad ettaro - per una produzione che si attesta intorno alle 50.000 bottiglie all’anno.

(fp)

