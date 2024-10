Dalla vendemmia turistica ad un nuovo evento in estate, nel futuro delle Città del Vino

“In questi anni abbiamo dato maggiore visibilità e riconoscibilità alle Città del Vino. Abbiamo fatto rete e sinergie importanti, con la Scuola alta formazione, l’Ais-Associazione Italiana Sommelier, Assoenologi, con la Carta per il Turista Enogastronomico Sostenibile e potenziato la rete alleanza consumo sostenibile. Ora è il momento di guardare al prossimo triennio, in cui dobbiamo rafforzare la vendemmia turistica e sostenere in tutta Italia il turismo enogastronomico. Tra le novità, un nuovo evento estivo promozionale e turistico dei Comuni Città del Vino, da giugno ad agosto. Inoltre, è mia intenzione potenziare deleghe operative dedicate all’innovazione”. Lo ha detto Angelo Radica, sindaco di Tollo, confermato presidente Città del Vino, l’associazione che riunisce oltre 500 Comuni a più alta vocazione vitivinicola d’Italia, che guiderà anche per il prossimo triennio 2024-2027, l’associazione che riunisce oltre 500 comuni vitivinicoli italiani.

L’elezione è avvenuta, nei giorni scorsi, a Stresa nella Convention delle Città del Vino, in cui si è concluso l’anno che ha visto l’Alto Piemonte - Gran Monferrato Città Europea del Vino 2024, e il passaggio di testimone del riconoscimento ai Castelli Romani per il 2025. Nel mandato appena trascorso con Radica presidente, le Città del Vino hanno registrato 56 Comuni italiani in più associati.

Copyright © 2000/2024