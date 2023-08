Diventare ricchi con il vino in California? Basta una partita con Monopoly “Napa Valley Edition” 

Acquistare cantine famose, investire in ristoranti stellati, comprare ville da sogno e magari diventare milionari in uno dei territori iconici del vino internazionale. Un sogno? In realtà un gioco da ragazzi, da fare comodamente a casa tirando i dadi con Monopoly “Napa Valley Edition”, ultima edizione del gioco da tavolo più famoso del mondo.

Disponibile solo negli Stati Uniti, il Monopoly ambientato in California - che di base è uguale alla versione originale del 1935 - sostituisce le classiche vie e località famose del tabellone con altrettanto noti indirizzi della Napa Valley: così si potranno acquistare cantine come Beringer, Sterling Vineyards, Napa Cellars, Hall Wines e Frank Family Vineyards. Tra gli investimenti immobiliari ci sono luxury hotel e locali rinomati, mentre tra i benefit si può scegliere tra voli in mongolfiera, piste ciclabili o un servizio di auto con autista. Le tasse da pagare riguardano naturalmente il vino, e rimane l’incognita di andare in Prigione, ma i più fortunati possono finire ad un mega party davanti alle fontane di Alpha Omega, una delle più note cantine della regione.

Il gioco si aggiunge ai già tanti esistenti a tema food & wine, disponibili anche in Italia, dai semplici quiz per scoprire i vini facendo un viaggio intorno al mondo, ai giochi più didattici e gestionali, dai party games con degustazioni bendate, fino ai videogiochi, a conferma che il vino rimane uno dei trend più amati.

