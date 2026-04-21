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Non Solo Vino

SCENARIO

Domani Giornata della Terra: la sostenibilità che inizia da ciò che mangiamo ogni giorno

La nutrizionista Ilenia Grieco rilancia il ruolo delle filiere locali tra salute, ambiente e cultura alimentare
CIBO, GIORNATA DELLA TERRA, ILENIA GRIECO, SALUTE, Non Solo Vino
22 aprile, Giornata della Terra, la sostenibilità che inizia dalla tavola

Nel giorno in cui il pianeta torna al centro del dibattito globale, il messaggio è chiaro, e la sostenibilità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che passa anche dalla tavola: il 22 aprile, Giornata della Terra, il legame tra nutrizione, ambiente e sistema agroalimentare assume un valore ancora più concreto, come sottolinea Ilenia Grieco, biologa nutrizionista, che invita a ripensare le scelte alimentari come atto di responsabilità verso la propria salute e l’equilibrio del territorio. “Quando parliamo di nutrizione sostenibile non dobbiamo guardare solo a ciò che mangiamo, ma anche alla provenienza del cibo e al modo in cui viene prodotto - spiega Grieco, evidenziando come privilegiare alimenti meno trasformati e legati al territorio significhi sostenere un sistema agroalimentare più consapevole.
Tornare ad una dieta ispirata ai principi della tradizione mediterranea, con cereali, legumi, frutta secca e prodotti stagionali, riducendo il consumo di cibi ultraprocessati e di materie prime importate, rappresenta un passaggio chiave per coniugare benessere e tutela ambientale. In Italia questa sensibilità è in crescita: oltre il 65% dei consumatori dichiara di preferire prodotti locali o regionali, segno di una rinnovata attenzione verso qualità, origine e filiere corte.
Un orientamento che, secondo la nutrizionista, va rafforzato recuperando un rapporto più diretto con il cibo e imparando a riconoscere il valore delle produzioni locali, spesso penalizzate da mode globali che spingono verso ingredienti percepiti come più salutari solo perché esotici. Pensiamo alle mandorle o pistacchi - osserva la biologa nutrizionista Grieco - vengono spesso acquistati all’estero quando l’Italia vanta coltivazioni di eccellenza e una tradizione agricola consolidata, ricordando come valorizzare queste filiere significhi anche preservare biodiversità e identità culturale.
La sostenibilità alimentare nasce da una maggiore consapevolezza dei consumatori e da scelte quotidiane orientate alla qualità e alla prossimità, un percorso capace di costruire un sistema alimentare più equilibrato, responsabile e attento alla salute collettiva”, conclude la nutrizionista.

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