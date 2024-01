É Bristot di Belluno la torrefazione dell’anno. Nel Belpaese si bevono 20 milioni di caffè al giorno

Ogni giorno nel mondo vengono servite oltre 3 miliardi di tazzine di caffè, mentre nella sola Italia sono oltre 20 milioni le persone che entrano in uno dei 140.000 bar del Belpaese per degustare un espresso o una bevanda a base di caffè. Ed è anche per questo che discutere di caffè, in Italia, vuol dire mettere mano ad una ritualità quasi sacra, fatta di gesti, abitudini e significati sociali, che una tazzina di caffè è in grado di portarsi dietro, senza considerare che, se tostato, contiene più di 2.000 composti chimici (aromi, per la maggior parte). Ma il caffè, oltre ad essere la bevanda più consumata al mondo, è anche il secondo prodotto più scambiato nelle borse merci. All’universo del caffè in Italia è dedicata la “Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia”, edizione n. 2, curata dagli esperti Andrej Godina e Mauro Illiano (edita da Mondadori Electa), che ha eletto Bristot di Belluno come “Miglior torrefazione dell’anno”. Ma la guida assegna molti altri premi, dai migliori caffè alle torrefazioni d’eccellenza, dalle aziende di fama internazionale ai piccoli produttori. Da quest’opera si può scoprire la ricchezza della produzione made in Italy, la scelta dei caffè più in linea con i propri gusti e la loro caratterizzazione in diverse modalità di preparazione: espresso, moka, filtro e monoporzionato. Tra i premi torrefazione, c’è “Home dell’Anno”, dedicato al miglior caffè da preparare a casa e vinto da Nespresso; “Sostenibilità” conquistato da b.house coffee experience di Quarrata, in Toscana; “Ecletticità” assegnato a Hausbrandt Trieste 1892; “Micro Torrefazione” con il trionfo di Torrefazione Lady Cafè: “Specialty” portato a casa da Dropstery; “Gourmet” che vede al gradino più alto del podio Antica Tostatura Triestina; “Innovazione” vinto da Morettino; “Tradizione” che premia Mokito; “Emergente” con la vittoria di Artcafé e, infine, “Responsabilità Sociale” che va a Lavazza. Molto nutrita è la schiera degli “Award Prodotto”, assegnati per singola categoria e profilo di prodotto.

Focus - I migliori secondo la “Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia”

Espresso

Arabica: Morettino - Riserva 100% Arabica

Robusta: 99 Caffè-Dolci Aveja - Abbraccio

Miscela A: Dersut - Plus Oro

Miscela R: Caffè Excelsior - Super Bar

Monorigine Arabica: Coind - Attibassi Guatemala

Monorigine Robusta: Mokito - Monorigine India

Barricato Whisky: Mister Caffè - Mister Caffè Invecchiato Botte Whisky

Barricato Rum: Amigos Caffè - Colombia Barrique Rum Fermentation

Specialty Monorigine: Torrefazione Lady Cafè - Tanjung Beringin Blue Batak

Specialty Blend: La Musa Nera Coffee Roasters - Specialty Blend

Specialty Singola Piantagione: Perfero Caffè - Monorigine Nepal

Specialty 90+: b.house coffee experience - Wush Wush

Specialty-Fine: Caffè Cellini - Rivoluzionario

Decaffeinato: Caffè Cagliari - Decaffeinato

Arabica Dark: Caffè Passalacqua - Moana

Arabica Medium Dark: Julius Meinl - 1862 Vienna

Arabica Medium-Light: Torrefazione Caffè Krifi - Krifi Caffè 1961

Miscela Extra Dark: Kimbo - Elite Limited Edition

Miscela Dark Roast: Caffè Camardo-Caffè d’eccellenza - Caraibico Master Baristi Premium Blend

Miscela Medium Roast: Antica Tostatura Triestina - Nessun Dorma

Miscela Light Roast: Bristot - Tiziano 1919 Riserva

Monorigine Bio: Lavazza - La Reserva ¡Tierra! CUBA

Arabica Bio: Hausbrandt Trieste 1892 - Bio 100% Arabica

Miscela Bio: Torrefazione Goriziana - GoCaffè Fairtrade

Socialmente Responsabile: Mondicaffè - Guatemala

Block Chain: 1895 Coffee Designers by Lavazza - Noble Volcano

Woman Coffee Alliance: Artcafé - Miscela caffè delle donne

Halal Kosher: Caffè Aiello - Crema

Moka

Arabica: Antico Caffè San Marco - Miscela Pregiata

Blend: Julius Meinl - Buonaroma

Miscela A: Caffè Guglielmo - 5 Stelle Moka

Monorigine: La Genovese - Etiopia

Specialty Monorigine: Torrefazione Goriziana Specialty Coffee - Etiopia Habesha Specialty Coffee

Specialty Blend: Bloom Specialty Coffee - Blend Molly

Specialty Singola Piantagione: Caffè Costanzo Microroastery - Costarica

Decaffeinato: Lucaffé - 100% Arabica miscela decaffeinato

Decerato: Bristot - Wellcoffee

Arabica Dark: Primocrack - Kenya Massai AA

Arabica Medium: Caffè Passalacqua - Harem

Miscela Dark Roast: Caffè Kremoso - Elite Blend

Miscela Medium-Light: Caffè Chicco D’Oro - Moka Elite

Miscela Bio: Antica Tostatura Triestina - Organic Bio

Socialmente Responsabile: Anna Caffè - Finca La Victoria

Filtro

Specialty Monorigine: Dropstery - Kenya Ndunduri AB

Specialty Singola Piantagione: Microtorrefazione Conti - Etiopia Daanissa

Decaffeinato: Ditta Artigianale - El Dragon

Specialty Africa: Bloom Specialty Coffee - Rwanda Kuvanga

Specialty Asia: Caffè Pascucci - Yemen

Specialty America: Ditta Artigianale - Las Perlitas

Specialty 90+: Taste - Colombia La Palma El Tucan

Barricato: Caffè Costadoro - Pieter Brasile Specialty (limited Edition)

Monoporzionato

Arabica: Nespresso Original - Volluto

Robusta: Gise Caffè - Ostro

Miscela A: Nespresso Original - World Explorations Istanbul

Espresso

Miscela R: Lucaffé - Miscela Pulcinella

Monorigine: Nespresso Linea Vertuo - Master Origins Ethiopia

Specialty Singola Piantagione: Morola Caffè Italiano - El Mirador

Decaffeinato: Torrefazione Pagnini - Decaffeinato Vellutato

Lungo Light: Nespresso Original - World Explorations Shangai

Lungo

Lungo Medium: Bristot - Lungo

Arabica Medium-Dark: Kimbo - Barista 100% Arabica

Arabica Medium-Light: Nespresso Linea Vertuo - Toccanto

Robusta Dark: Caffè Iuliano - Gran Aroma Napoli

Miscela Dark Roast: Caffè Toraldo - Origini

Miscela Medium-Light: Grosmi Caffè - Supremo

Monorigine Bio: Nespresso Linea Vertuo - Master Origins Peru Organic

Rainforest: Nespresso Professional - Finezzo

