E-commerce del vino: boom di ricerche (+10% in tre mesi), bollicine protagoniste per il 52%

Oltre 657.000 ricerche, in soli tre mesi, nel 2026, una crescita vicina al 10% sullo stesso periodo del 2025 e più della metà dell’attenzione concentrata sulle bollicine: è da questi numeri che prende forma la nuova mappa del consumo enologico online in Italia, emersa dall’analisi Trovaprezzi.it, presentata per Vinitaly 2026 (12-15 aprile 2026 a Veronafiere), che racconta un comparto sempre più centrale nell’e-commerce e sempre più guidato dalla comparazione.

Un trend che si inserisce in un quadro più ampio di consolidamento della categoria: nel corso del 2025, infatti, le ricerche complessive hanno raggiunto quota 2,67 milioni, confermando la rilevanza del vino nel panorama digitale, a conferma di un ruolo ormai strutturale del canale online non solo nella fase di acquisto, ma anche in quelle di scoperta e valutazione. Le preferenze degli utenti delineano uno scenario netto: le bollicine catalizzano il 52% dell’interesse complessivo, seguite dai rossi con il 36,7%, mentre bianchi (8%), rosé e vini da dessert (3,3%) restano più distanziati, segno di un consumo digitale fortemente legato a occasioni speciali, convivialità e crescente attenzione per etichette premium.

Non a caso, tra i prodotti più cercati spiccano, per le bollicine, nomi iconici di fascia alta come lo Champagne Veuve Clicquot Brut Yellow Label, il Bellavista Alma Gran Cuvée Brut Franciacorta Docg e lo Champagne Louis Roederer Cristal Brut Millesimé Magnum, referenze che uniscono notorietà e qualità percepita, spiega una nota, e che mostrano come il web sia anche uno strumento di esplorazione del segmento premium. Dinamica analoga tra i rossi, dove dominano grandi denominazioni e marchi simbolo dell’eccellenza italiana come il Tignanello Toscana Igt di Marchesi Antinori, il Sassicaia della Tenuta San Guido ed il Brunello di Montalcino di Castello Banfi, confermando l’e-commerce come canale sempre più rilevante anche per prodotti di prestigio. Sul fronte dei bianchi, guidano le ricerche il Lugana di Ca’ dei Frati, il Gewürztraminer dell’Alto Adige di Tramin ed il Cervaro della Sala Umbria Igt, ancora di Marchesi Antinori, premiando riconoscibilità, versatilità e forte legame territoriale.

A rendere il quadro ancora più significativo è il tema dei prezzi, caratterizzato da oscillazioni marcate anche nel breve periodo: alcune etichette registrano riduzioni rilevanti, anche fino al -25% su inizio anno. Dinamiche che confermano come il confronto dei listini sia diventato uno strumento strategico per individuare il momento migliore per acquistare, anche in una categoria storicamente meno sensibile alle logiche promozionali. Il profilo degli utenti restituisce l’immagine di un pubblico maturo e informato: gli uomini rappresentano il 62,8% delle ricerche, ma la componente femminile, pari al 37,2%, segnala una diffusione sempre più ampia dell’interesse; il cuore dell’audience si colloca tra i 35 e i 54 anni, con una concentrazione maggiore nella fascia 45-54 (24,7%), seguita dai 35-44enni (21,6%) e dai 25-34enni (18,2%), utenti con buona capacità di spesa e approccio consapevole. A livello geografico, la Lombardia guida la classifica con il 33,4% delle ricerche, davanti a Lazio (14,9%) e Campania (8,4%), seguite da Emilia-Romagna (7,3%), Veneto (6,1%) e Toscana (5,2%), in un panorama che riflette la forza delle aree più popolose ma anche una diffusione capillare dell’interesse su tutto il territorio nazionale.

“Nel panorama dell’e-commerce italiano, il vino emerge come una categoria ad alto potenziale, dove valore culturale e digitalizzazione si incontrano. I consumatori cercano sempre più qualità, senza rinunciare a convenienza e monitoraggio dei prezzi. In questo scenario, la comparazione diventa uno strumento chiave per semplificare la scelta e valorizzare le migliori opportunità disponibili sul mercato”, conclude Dario Rigamonti, ceo Trovaprezzi.it.

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