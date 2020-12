Ecco i 22 “Tastevin”, il meglio, Regione per Regione, della Guida Ais Vitae 2021

Il Valle d'Aosta Pinot Gris 2019 Lo Triolet (Valle d'Aosta), il Barbaresco Rabaja Riserva 2015 Produttori del Barbaresco (Piemonte), il Lugana Vigne di Catullo Riserva 2017 Tenuta Roveglia (Lombardia), il Venissa Bianco 2015 Venissa (Veneto), il Müller Thurgau Palai 2019 Pojer e Sandri (Trentino), l'Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2018 Cantina Bolzano (Alto Adige), il Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2018 Scubla (Friuli Venezia Giulia), il Riviera Ligure Di Ponente Pigato Grand-Père 2018 Bio Vio (Liguria), il Lambrusco Di Sorbara Radice 2019 Gianfranco Paltrinieri (Emilia), il Romagna Sangiovese Superiore Pruno Riserva 2016 Drei Donà Tenuta La Palazza (Romagna), il Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2012 Biondi Santi (Toscana), l'Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2017 Barberani (Umbria), il Lacrima di Morro d'Alba Superiore 2018 Stefano Mancinelli (Marche), il Frascati Superiore Primo Riserva 2019 Merumalia (Lazio), il Montepulciano d'Abruzzo Mazzamurello 2017 Torre dei Beati (Abruzzo), la Tintilia del Molise Rutilia 2017 Cantine Salvatore (Molise), l'Aglianico del Taburno Vigna Cataratte Riserva 2015 Fontanavecchia (Campania), il Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2015 Rivera (Puglia), l'Aglianico del Vulture Superiore Eleano 2017 di Eleano (Basilicata), lo Zingamaro 2016 La Pizzuta del Principe (Calabria), l'Etna Rosso Monte Gorna Riserva 2014 Cantine Nicosia (Sicilia) e il Cagliari Malvasia 2015 Ferruccio Deiana (Sardegna). Ecco, Regione per Regione, le 22 etichette che meglio sanno rappresentare il proprio territorio di appartenenza, i “Tastevin”, i migliori vini italiani capaci di esprimere una forte identità territoriale, ed il meglio della biodiversità premiati dai Sommelier Ais, l’Associazione Italiana Sommelier, guidata da Antonello Maietta, tra i vini selezionati dai loro palati esperti per Vitae, la Guida Vini 2021.

Già svelate (qui la lista completa), le “Quattro Viti”, il massimo riconoscimento della guida Ais: in tutto, sono 694 i vini al vertice di Vitae 2021, con la Marchesi Antinori, tra le aziende del vino italiano, in testa con otto etichette, seguita dalla famiglia Lunelli, a quota cinque etichette, e da Gruppo Santa Margherita, Allegrini, Gruppo Italiano Vini e Gaja a quota tre. A livello regionale, guida il Piemonte, con 152 vini premiati, davanti alla Toscana, a quota 129 etichette insignite dei “Quattro Grappoli”, mentre in termini di denominazioni, i Barolo sono 78, i Barbaresco 29, i Brunello 23 e i Chianti Classico 17, come i Franciacorta.

“La declinazione dell’evento in forma virtuale ci consente - dice il presidente Ais, Antonello Maietta - di dare maggiore spazio alla voce dei produttori, che potranno raccontare in prima persona le eccellenze della nostra guida. Anche se le attuali contingenze non ci permettono di riunirci di persona con tutti i nostri Sommelier e con tutti gli appassionati, come di consueto, potremo fare insieme un brindisi virtuale collegandoci dai nostri dispositivi”.

Copyright © 2000/2020