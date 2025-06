Enogastronomia & sport, connubio sempre più amato anche nella disciplina del momento: il padel

Quello tra lo sport e l’enogastronomia, simboli dell’Italia e passioni, prima di tutto, degli stessi italiani, è un connubio davvero sempre più stretto e che, dal calcio al ciclismo, dal tennis al rugby, dall’atletica alla vela, e non solo ora abbraccia anche la disciplina sportiva del momento: il padel. E in occasione dei “Bnl Italy Major Premier Padel”, il torneo che, nella cornice del Parco del Foro Italico a Roma, fino al 15 giugno, vede di fronte i migliori giocatori del mondo e che è uno dei quattro tornei Major del massimo circuito internazionale di padel, insieme a Doha, Parigi e Acapulco, ieri, è andato in scena l’evento “Eccellenze in campo: sport, cibo, persone”, voluto dal Ministero dell’Agricoltura per promuovere i prodotti italiani di eccellenza che, uniti allo sport, favoriscono il benessere fisico, e sono anche motori di solidarietà. Sotto i riflettori, in particolare, quella frutta in guscio italiana, dalle noci, alle mandorle e nocciole, di cui il Ministero continua la campagna di promozione a partire proprio dagli eventi nazionali sportivi, e le marmellate “Redenta” prodotte dalle donne vittime di violenza e di tratta accolte nella cooperativa Pace in Terra fondata da Don Aldo Buonaiuto nelle Marche.

La campagna di promozione della frutta in guscio, lanciata a gennaio 2024 dal Ministero dell’Agricoltura, con la collaborazione di Ismea, il Ministero per lo Sport e i Giovani, e la Federazione Italiana rugby, estendendosi inoltre ad altri sport, come appunto il padel, “sta dando buoni risultati - ha detto il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida - ce lo riconoscono le imprese produttrici e le aziende distributrici”. Come spiegato dal presidente Ismea Livio Proietti, intervenuto con il direttore Sergio Marchi, “già nel 2024 abbiamo avuto un incremento del consumo di frutta in guscio nazionale del 9,5% e, quello che è più importante, un incremento notevole della superficie coltivata. Difatti, sembra incredibile, ma l’Italia per la grande necessità che ha di frutta in guscio per la sua industria dolciaria è ancora importatrice di questi prodotti. Quindi siamo veramente soddisfatti di quello che finora oggi siamo riusciti a fare insieme al Ministero dell’Agricoltura, sotto le indicazioni del Ministro Lollobrigida che ha fortemente voluto queste campagne che mettono insieme sport e salute”.

E nell’evento al Foro Italico, la frutta in guscio è stata naturalmente protagonista dei piatti, dalle sfoglie di pasta all’uovo con zucchine romanesche, ricotta di pecora e crumble noicciole dei Monti Cimini Dop al filettino di baccalà con prugne, uvetta e pinoli toscani, alla caponata con mandorle d’avola e, dulcis in fundo, crumble alle mandorle con crema e visciole. Ma il momento più intenso, sono state le parole di Don Aldo Buonaiuto che ha illustrato il significato e l’attività della cooperativa Pace in Terra e delle marmellate “Redenta” fatte dalle donne tolte dalla strada e avviate al riscatto. “Marmellate che hanno il gusto del bene - ha sottolineato Don Aldo - in quel sapore della libertà ci sono delle vite e per loro io e noi siamo qua stasera. Con questa cooperativa, grazie anche al supporto dell’Università Politecnica delle Marche, della Fondazione Santo Versace, all’aiuto del Ministero dell’agricoltura e di tante altre realtà, riusciamo a dare una speranza e una risposta a queste donne, dandogli la possibilità di tornare a una vita autonoma. Abbiamo iniziato con la marmellata per poi fare altro, dalle conserve ai legumi e tutto quello che ha a che fare con l’agricoltura”.

Un evento, che, infine, è stato anche l’occasione per premiare personaggi che si distinguono per la promozione della candidatura della cucina Italiana a Patrimonio Unesco. Il Ministro Lollobrigida, tra gli altri, ha consegnato la targa di ambasciatori della candidatura a Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways e Tommaso Tanzilli, presidente Ferrovie dello Stato, in quanto compagnie che a bordo e nelle lounge stanno promuovendo le eccellenze gastronomiche italiane.

