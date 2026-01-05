Epifania 2026: tradizione, spesa contenuta e solidarietà con la “Befana della Biodiversità”

L’Epifania, ultima tappa delle festività natalizie, continua a rappresentare in Italia un momento di forte valore simbolico e comunitario, capace di unire tradizione, attenzione alla spesa e gesti di solidarietà. Nonostante la prudenza nei consumi, la voglia di mantenere i riti familiari resta viva: la classica calza della Befana domina le scelte degli italiani. E tra feste e tradizioni, non manca la solidarietà, come, tra le altre, un’iniziativa che porta speranza e natura nei luoghi più fragili, grazie alla “Befana della Biodiversità” dei Carabinieri Forestali. Un’Epifania che, tra dolciumi e piccoli doni, si arricchisce di un messaggio di amore per l’ambiente e vicinanza ai bambini ricoverati, confermando il carattere inclusivo e solidale di questa ricorrenza.

Secondo il sondaggio Confesercenti-Ipsos, il 66% degli italiani farà trovare ai bambini la tradizionale calza, mentre il 34% rinuncerà ai doni. La spesa media è di 64,05 euro, ma la mediana si ferma a 40, segno di regali piccoli e mirati. La tradizione è più radicata nel Centro e nel Mezzogiorno, dove la quota di chi prepara la calza sale rispettivamente al 71% e 70%, contro il 61% del Nord, e il budget è più alto, fino a 75,65 euro di media nel Sud (mediana 50) contro i 57,30 euro del Nord (mediana 30), e del Centro (media 57 euro circa; mediana 40). Per l’età, si spende meno tra i 18-34 anni (media 42,69 euro; mediana 25) e di più tra i 35-65 (media 72,77 euro; mediana 50). La formula classica resta imbattibile: il 94% sceglie la calza, riempita di dolciumi e piccoli oggetti (97% tra i 18-34enni), mentre solo il 6% opta per alternative come libri, gadget o accessori.

E, come riporta WineNews, la tradizione resiste anche nelle scelte dolciarie: nella calza della Befana dominano cioccolatini (86% delle preferenze) e barrette di cioccolato (83%), seguiti dalle caramelle (79%), carbone di zucchero (40%), e, a chiudere la classifica, liquirizia (26%) e succhi di frutta (20%), secondo i dati di AstraRicerche per Unione Italiana Food.

“L’Epifania conferma un tratto che attraversa tutta la stagione delle feste: la voglia di non rinunciare ai momenti simbolici, ma con una spesa prudente e selettiva - commenta Confesercenti - la calza funziona perché è flessibile: permette un regalo “su misura”, fatto di piccoli acquisti e attenzione alla qualità. È una ricorrenza che resta più “di comunità” nel Centro-Sud, dove la tradizione della calza è più diffusa e si traduce anche in un budget mediamente più alto, pur dentro una logica di regali piccoli e mirati. Non è un secondo Natale: è l’ultimo appuntamento delle festività e premia acquisti rapidi e su misura: dolciumi, piccoli giocattoli, articoli per la persona , spesso realizzati sotto casa. Per la rete dei negozi di vicinato è un passaggio importante perché intercetta un consumo capillare, legato alla fiducia nel punto vendita e al radicamento nei territori”, conclude Confesercenti.

Accanto alla dimensione familiare - riporta l’Ansa - l’Epifania 2026 si arricchisce di un gesto di solidarietà e amore per la natura con la “Befana della Biodiversità”, iniziativa dei Carabinieri Forestali che porta speranza nei reparti pediatrici di 41 strutture ospedaliere in tutta Italia e nelle case famiglia. Più di 100 Carabinieri coinvolgeranno oltre 1.350 bambini ricoverati, consegnando gadget come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela e carte da gioco per alleviare il dolore dei piccoli degenti e condividendo immagini e racconti sul mondo delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza. L’obiettivo è trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la Natura, creando un contatto virtuale con gli ambienti naturali. A Roma i Carabinieri si recheranno all’Ospedale Sandro Pertini e al Policlinico Umberto I, dove l’evento è ormai una tradizione consolidata grazie al sostegno del personale sanitario. Un’Epifania, dunque, che unisce tradizione, attenzione alla spesa, solidarietà e educazione ambientale, confermando il valore simbolico e comunitario di questa giornata.

